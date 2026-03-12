İlk Buluşmada Nasıl Selamlaşılması Gerektiğini Görsellerle Anlatan Kişiler

İlk buluşmalar bir ilişkinin başlangıcındaki en kritik noktadır. Taraflar birbirlerine ilk intibayı ilk buluşmada bırakır. Bırakılan ilk izlenim o kadar önemlidir ki o ilişki birkaç saat de sürebilir uzun yıllar da... Bir X kullanıcısı da ilk buluşmada nasıl selamlaşılması gerektiğini sordu. Gelen yanıtlar oldukça eğlenceliydi...