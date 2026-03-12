onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
İlk Buluşmada Nasıl Selamlaşılması Gerektiğini Görsellerle Anlatan Kişiler

İlk Buluşmada Nasıl Selamlaşılması Gerektiğini Görsellerle Anlatan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.03.2026 - 17:21

İlk buluşmalar bir ilişkinin başlangıcındaki en kritik noktadır. Taraflar birbirlerine ilk intibayı ilk buluşmada bırakır. Bırakılan ilk izlenim o kadar önemlidir ki o ilişki birkaç saat de sürebilir uzun yıllar da... Bir X kullanıcısı da ilk buluşmada nasıl selamlaşılması gerektiğini sordu. Gelen yanıtlar oldukça eğlenceliydi...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Önce soruya...

Önce soruya...
twitter.com

Sonra da yanıtlara bakalım...

Sonra da yanıtlara bakalım...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın