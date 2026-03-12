Liverpool'un Teknik Direktörü Arne Slot'un Kaderi Galatasaray Maçına Bağlı
Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'a konuk olduğu RAMS Park'ta 1-0 mağlup oldu. Sezona dev bir transfer bütçesi ve son şampiyon ünvanıyla başlayan Liverpool ligde beklediğini bulamazken Şampiyonlar Ligi çeyrek finali için de dezavantajlı bir skor yakaladı. İstanbul mağlubiyeti Slot'un geleceğinin de yeniden gündeme alınmasına neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaderi o maça bağlı...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın