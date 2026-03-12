onedio
Liverpool'un Teknik Direktörü Arne Slot'un Kaderi Galatasaray Maçına Bağlı

12.03.2026 - 16:39

Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'a konuk olduğu RAMS Park'ta 1-0 mağlup oldu. Sezona dev bir transfer bütçesi ve son şampiyon ünvanıyla başlayan Liverpool ligde beklediğini bulamazken Şampiyonlar Ligi çeyrek finali için de dezavantajlı bir skor yakaladı. İstanbul mağlubiyeti Slot'un geleceğinin de yeniden gündeme alınmasına neden oldu.

Kaderi o maça bağlı...

Kaderi o maça bağlı...

Teamtalk  Liverpool yönetiminin, eğer Galatasaray turu geçilirse Slot ile yolları ayırmayı ciddi şekilde değerlendireceğini iddia etti. 'Kulüp yönetiminin, Liverpool'un Türk takımını geçememesi durumunda büyük değişiklikler yapmayı düşündüğü bildiriliyor.' ifadeleri kullanıldı.

Ancak The Athletic'ten David Ornstein, Liverpool'un hâlâ Slot'un arkasında durduğunu vurguladı:

'Liverpool hiyerarşisi Arne Slot'un arkasında. Sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor ve şu anda kovulma gündemde değil. Kulüp, onu uzun vadeli koç olarak görüyor.' sözleriyle iddiaları yalanladı.

