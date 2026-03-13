6 Ayda 27 Kilo Veren Kadın Rutinini Açıkladı

Günde ortalama 7–8 saat uyumanın vücudun toparlanmasına yardımcı olduğunu söyleyen Simar, yetersiz uykunun iştahı artırabileceğini ve sağlıksız atıştırmalıkları tetikleyebileceğini vurguluyor.

Simar ayrıca her öğünden sonra kısa yürüyüşler yapmanın sindirimi desteklediğini ve metabolizmayı hareketlendirdiğini belirtiyor. Yaklaşık 10 dakikalık yürüyüşlerin bile gün içinde fark yaratabileceğini söylüyor.

Katı yasaklar yerine dengeyi koruyan bir yaklaşım benimsediğini de ekliyor. Hafta sonları zaman zaman “cheat meal” olarak adlandırılan küçük kaçamaklar yaptığını, ancak bunu günlük kalori ve besin dengesi içinde planladığını ifade ediyor. Ona göre asıl önemli olan, uzun vadede sürdürülebilir bir düzen kurmak.

Simar, beslenme düzeninde genellikle bütün gıdaları tercih ettiğini de paylaştı. Protein ihtiyacını tavuk, yumurta ve tofu gibi kaynaklardan karşılarken karbonhidrat olarak rafine un içermeyen ekmek ve haşlanmış pirinç tükettiğini belirtiyor. Sağlıklı yağlar için avokado ve meyveleri tercih ederken, atıştırmalık olarak patlamış mısır, makhana ve yoğurt gibi seçeneklere yöneliyor.

Bunun yanı sıra kilo verme sürecinde uyguladığı bazı ek alışkanlıklar da var. Bunlar arasında yüksek proteinli ve düşük karbonhidratlı beslenme, yapay şeker tüketimini azaltmak, haftada 3–4 gün karın kası egzersizleri yapmak ve günde en az 8 bin adım yürümek yer alıyor.