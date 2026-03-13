onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Samsun’un Çarşamba İlçesinde İstiridye Mantarı Üretimi Yeni Gelir Kapısı Oluşturdu

Samsun’un Çarşamba İlçesinde İstiridye Mantarı Üretimi Yeni Gelir Kapısı Oluşturdu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.03.2026 - 13:51

Samsun’un Çarşamba ilçesinde son yıllarda yaygınlaşan istiridye mantarı üretimi, bölgedeki üreticiler için önemli bir gelir kaynağı haline gelmeye başladı. Devlet destekleri ve modern üretim tesislerinin kurulmasıyla birlikte mantar yetiştiriciliğine olan ilgi her geçen gün artıyor. Uzmanlar, bu üretim modelinin kırsal kalkınmaya da katkı sunduğunu vurguluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Samsun’un Çarşamba ilçesinde son yıllarda hızla yaygınlaşan istiridye mantarı üretimi, bölge ekonomisine önemli katkı sağlamaya başladı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde son yıllarda hızla yaygınlaşan istiridye mantarı üretimi, bölge ekonomisine önemli katkı sağlamaya başladı.

Yetkililer, hem besin değeri yüksek olması hem de yetiştiriciliğinin görece düşük maliyetli olması nedeniyle mantar üretiminin kırsalda yeni bir gelir kapısı oluşturduğunu belirtiyor.

İlçede üretim yapan Mürsel Aksar, işletmesini 2021 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan aldığı 480 bin liralık hibe desteğiyle kurdu.

İlçede üretim yapan Mürsel Aksar, işletmesini 2021 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan aldığı 480 bin liralık hibe desteğiyle kurdu.

Son teknolojiyle donatılan ve 7 üretim odasına sahip tesiste yıllık üretim kapasitesi 84 tona ulaştı. Aksar, düzenli üretimle yılda 10 tonun üzerinde istiridye mantarı elde ettiklerini ifade ediyor.

Tesiste ayrıca yıllık 11 bin ton kapasiteli bir kompost üretim birimi de bulunuyor.

Tesiste ayrıca yıllık 11 bin ton kapasiteli bir kompost üretim birimi de bulunuyor.

Bu tesis yalnızca işletmenin kendi üretim ihtiyacını karşılamakla kalmıyor; çevredeki mantar üreticilerinin kompost ihtiyacının karşılanmasına da katkı sağlıyor.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada, mantar üretiminin artırılmasıyla kırsal bölgelerde alternatif gelir kaynaklarının güçlendirildiğini vurguladı. Kurum, üreticilere yönelik destek programlarının sürdürüleceğini belirtti.

Protein açısından zengin bir besin kaynağı olan mantarın yetiştiriciliğinde Türkiye’de son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedildi. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre ülkede yenilebilir mantar üretimi 1960’lı yıllardan bu yana yapılıyor. Günümüzde beyaz şapkalı, kestane, istiridye, trüf ve kuzugöbeği gibi türler ticari olarak yetiştirilirken, reishi gibi bazı mantar türleri de tıbbi amaçlarla üretiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın