Samsun’un Çarşamba İlçesinde İstiridye Mantarı Üretimi Yeni Gelir Kapısı Oluşturdu

Bu tesis yalnızca işletmenin kendi üretim ihtiyacını karşılamakla kalmıyor; çevredeki mantar üreticilerinin kompost ihtiyacının karşılanmasına da katkı sağlıyor.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada, mantar üretiminin artırılmasıyla kırsal bölgelerde alternatif gelir kaynaklarının güçlendirildiğini vurguladı. Kurum, üreticilere yönelik destek programlarının sürdürüleceğini belirtti.

Protein açısından zengin bir besin kaynağı olan mantarın yetiştiriciliğinde Türkiye’de son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedildi. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre ülkede yenilebilir mantar üretimi 1960’lı yıllardan bu yana yapılıyor. Günümüzde beyaz şapkalı, kestane, istiridye, trüf ve kuzugöbeği gibi türler ticari olarak yetiştirilirken, reishi gibi bazı mantar türleri de tıbbi amaçlarla üretiliyor.