Samsun’un Çarşamba İlçesinde İstiridye Mantarı Üretimi Yeni Gelir Kapısı Oluşturdu
Samsun’un Çarşamba ilçesinde son yıllarda yaygınlaşan istiridye mantarı üretimi, bölgedeki üreticiler için önemli bir gelir kaynağı haline gelmeye başladı. Devlet destekleri ve modern üretim tesislerinin kurulmasıyla birlikte mantar yetiştiriciliğine olan ilgi her geçen gün artıyor. Uzmanlar, bu üretim modelinin kırsal kalkınmaya da katkı sunduğunu vurguluyor.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde son yıllarda hızla yaygınlaşan istiridye mantarı üretimi, bölge ekonomisine önemli katkı sağlamaya başladı.
İlçede üretim yapan Mürsel Aksar, işletmesini 2021 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan aldığı 480 bin liralık hibe desteğiyle kurdu.
Tesiste ayrıca yıllık 11 bin ton kapasiteli bir kompost üretim birimi de bulunuyor.
