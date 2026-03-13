onedio
Sınır Tanımayan Diva: Müziğin Efsanlerinde Bu Hafta Mariah Carey!

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
13.03.2026 - 14:01

Müzik dünyasında 'diva' denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Mariah Carey, sadece bir şarkıcı değil, başlı başına bir fenomen. Yoksulluktan dünya starlığına uzanan, iniş ve çıkışlarla dolu o ilham verici hayatına yakından bakıyoruz!

Adını müzikal şarkısından alan geleceğin yıldızı.

Mariah, 27 Mart 1969 tarihinde New York, Huntington'da Britannica dünyaya geldi. Ailesi ona, 1951 yapımı Paint Your Wagon müzikalindeki 'They Call the Wind Maria' şarkısından esinlenerek Mariah ismini  verdi.

Garsonluktan zirveye uzanan zorlu bir başlangıç.

Liseden sonra New York’a taşınan Mariah, bir yandan garsonluk yaparken bir yandan da stüdyolarda demo kaydetmek için sabahlıyordu. Hatta bir dönem saç kesilen bir salonda yerleri süpürdüğü bile biliniyor.

Bir demo kasetiyle değişen kader anı..

1988'de bir partide tanıştığı yapımcı Tommy Mottola'ya verdiği kaset, onu bir gecede 'keşfedilen yetenek' haline Britannica getirdi. Mottola kaseti arabasında dinler dinlemez geri dönüp onu aramaya başladı.

İnsan üstü bir ses!

Mariah’yı diğerlerinden ayıran en büyük özelliği, tam 5 oktavlık inanılmaz ses aralığı. Özellikle camları çatlatacak kadar tiz olan 'whistle register' (ıslık notası) onun imzası haline geldi.

1994 yılında çıkan "All I Want for Christmas Is You", bugün bile her yılbaşı listelerin bir numarasına oturuyor.

Şarkı, 2026 yılı itibarıyla Billboard Hot 100 listesinde toplamda 101 hafta bir numarada kalma rekorunu destekleyen en büyük güçlerden biri.

Tommy Mottola ile evlilikleri...

Kariyerinin ilk yıllarında kendisini keşfeden Mottola ile evlenen Carey, bu dönemi anılarında bir 'hapishane' gibi tasvir etti. 1997’de bu baskıcı ilişkiden kurtularak kendi kanatlarıyla uçmaya karar verdi.

Glitter dönemi...

2000’lerin başında 'Glitter' filmi ve albümüyle kariyerinin en zor günlerini yaşadı. Hem ticari hem de psikolojik olarak dibe vurduğu bu dönemde, hastaneye kaldırılması hayranlarını korkutmuştu.

Zümrüdüanka gibi yeniden doğuş.

2005 yılında çıkardığı 'The Emancipation of Mimi' albümüyle 'ben daha bitmedim' dedi. 'We Belong Together' şarkısı 2000’li yılların en başarılı şarkısı seçilerek onu tekrar zirveye taşıdı.

Rekorların efendisi!

Solo bir sanatçı olarak Billboard Hot 100 listesinde en çok (19 kez) bir numara olan single rekorunu elinde tutuyor. Bu alanda Beatles’tan sonra ikinci, kadın sanatçılar arasında ise bir numara!

Diva 2026 yılına da damga vuruyor!

Mariah Carey, 6 Şubat 2026 tarihinde İtalya'nın Milano kentindeki San Siro Stadyumu'nda gerçekleştirilen Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları açılış töreninde ana sanatçılardan biri olarak sahne aldı.

Sadece sesiyle değil, kendi şarkılarını yazan bir söz yazarı ve prodüktör olarak müzik endüstrisinde kadınların gücünü temsil ediyor.

