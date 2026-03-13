Sınır Tanımayan Diva: Müziğin Efsanlerinde Bu Hafta Mariah Carey!
Müzik dünyasında 'diva' denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Mariah Carey, sadece bir şarkıcı değil, başlı başına bir fenomen. Yoksulluktan dünya starlığına uzanan, iniş ve çıkışlarla dolu o ilham verici hayatına yakından bakıyoruz!
Adını müzikal şarkısından alan geleceğin yıldızı.
Garsonluktan zirveye uzanan zorlu bir başlangıç.
Bir demo kasetiyle değişen kader anı..
İnsan üstü bir ses!
1994 yılında çıkan "All I Want for Christmas Is You", bugün bile her yılbaşı listelerin bir numarasına oturuyor.
Tommy Mottola ile evlilikleri...
Glitter dönemi...
Zümrüdüanka gibi yeniden doğuş.
Rekorların efendisi!
Diva 2026 yılına da damga vuruyor!
Sadece sesiyle değil, kendi şarkılarını yazan bir söz yazarı ve prodüktör olarak müzik endüstrisinde kadınların gücünü temsil ediyor.
