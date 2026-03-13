Tam 22 Saat 14 Dakika Sürüyor! Çin-Kuzey Kore Treni 6 Yıl Sonra Yeniden Raylarda

İlk sefer için biletlerin hızla tükenmesi dikkat çekti. Beijing’deki bilet ofislerine göre trenin ilk yolcuları arasında iş insanları, devlet görevlileri ve gazeteciler vardı. Turistik seyahat ise şimdilik oldukça sınırlı.

Bilet satın almak için geçerli vize gerekiyor. Şu anda vizeler çoğunlukla Kuzey Kore’de çalışan ya da eğitim gören Çin vatandaşlarına ve yurtdışında bulunan Kuzey Korelilere veriliyor.

Uzun süre izole kalan Kuzey Kore, 2024’ten itibaren turizmi yavaş yavaş yeniden açmaya başladı. Yeniden çalışan tren hattı da iki ülke arasındaki temasların güçleneceğinin işareti olarak görülüyor.