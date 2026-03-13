Tam 22 Saat 14 Dakika Sürüyor! Çin-Kuzey Kore Treni 6 Yıl Sonra Yeniden Raylarda
Pandemi döneminde dünyanın pek çok ulaşım hattı durdurulmuştu hatırlarsınız. En dikkat çekici kesintilerden biri Çin ile Kuzey Kore arasındaki tren seferleriydi. 2020’de kapatılan hat tam altı yıl boyunca çalışmadı. 2026 itibarıyla trenler yeniden hareket etmeye başladı. Üstelik yolculuk süresi tam 22 saat 14 dakika.
Pandemi yüzünden duran tren hattı 6 yıl sonra yeniden açıldı.
Tren hattı iki ülke arasındaki en önemli ulaşım bağlantılarından biri.
