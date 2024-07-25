İlk Görüşte Değilmiş: Kocam da Kocam Diye Gezen Neslihan Atagül Kadir Doğulu'ya Zamanla Aşık Olduğunu Söyledi
İlk Görüşte Değilmiş: Kocam da Kocam Diye Gezen Neslihan Atagül Kadir Doğulu'ya Zamanla Aşık Olduğunu Söyledi
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=BKbNR...
Neslihan Atagül, Anas Bukhash’ın sunuculuğunu üstlendiği YouTube programı ABTalks’a konuk oldu. Ünlü isim Kadir Doğulu ile aşklarından özel hayatıyla ilgili açıklamalarına birçok ifadesiyle ilgi çekti.
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2016 senesinde dünyevine giren Neslihan Atagül ve kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu birlikteliklerinin ardından gelen bu düğünle herkesi şaşırtmıştı.
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Haklarındaki ihanet ve boşanma iddiaları hiç bitmeyen, ülkenin anlaşılması en zor çiftlerinin başını çeken Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu allem etti kallem etti evliliklerinde 8. yılı devirdi.
Anas Bukhash’ın sunuculuğunu üstlendiği YouTube programı ABTalks’a konuk olan Neslihan Atagül, özel hayatı ve Kadir Doğulu ile aşkları hakkında açıklamalarda bulundu. Kendisini“Kimseye aldırmadığım zaman kendimle çok gurur duyuyorum. Ben bir karar alırım ve o kararın arkasında durmayı tercih ederim. Kimse veya hiçbir şey motivasyonumu bozamaz.” sözleriyle tanımlayan isim evliliğini hakkında da konuştu.
Atagül, anne ve babasının çalışması sebebiyle yalnız büyüdüğünü ve bu sürecin kendisine birçok şey kattığını ifade etti. Yalnızlıkta içindeki sesleri daha net duyduğunu belirten oyuncu, çocukluk yıllarını bu şekilde özetledi.
Kadir Doğulu'nun kendisin ilk görüşte aşık olduğunu söyleyen Atagül sözlerini, "Ben zamanla Kadir'e aşık oldum" şeklinde sürdürdü. "İlk görüşte aşka inanır mısınız?" sorusuna ise "olabilir tabii ki neden olmasın" şeklinde cevap verdi.
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