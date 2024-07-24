Afra Saraçoğlu'yla Ayrılığı Kaldıramayan Mert Ramazan Demir Kendini Tatile Verdi, Keyfi Yine de Yerine Gelmedi
Afra Saraçoğlu'yla Ayrılığı Kaldıramayan Mert Ramazan Demir Kendini Tatile Verdi, Keyfi Yine de Yerine Gelmedi
Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, 'Yalı Çapkını' dizisinde başrolü paylaşmalarının ardından başlayan aşklarıyla gündemden düşmeyen bir çift olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta birbirini takipten çıkan ikilinin ayrıldığı söyleniyordu. Mert Ramazan Demir ilk defa kameralara konuştu.
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Yalı Çapkını dizisinin başrolünü paylaşan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, ilişkilerini bir dargın bir barışık sürdürerek sık sık magazin gündemine oturuyor.
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Geçtiğimiz haftalarda reyting rekortmeni dizilerinin sezon finali yapmasının ardından soluğu İspanya'da baş başa tatilde alan ikili bundan birkaç gün sonra birbirini takipten çıkmıştı.
Fakat ikilinin bu hamleyi geçen sene aynı günde de yaptığı ve aşk oyunlarıyla ayrılık iddialarını gün yüzüne nasıl çıkarttıkları dikkat çekmişti.
Ortalıkta dolanan ayrılık haberleri sonrası "ne halim varsa gördüm" diyen Demir bu paylaşımıyla da çok konuşulmuş, Saraçoğlu'na gönderme yaptığı düşünülmüştü.
Son zamanlarda sezonun yorgunluğunu Alaçatı'da atan Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ile ayrılık dedikodularının ardından ilk defa konuştu. Sorular üzerine "Bir şey söylemeye gerek yok..." diyerek röportajı sonlandıran ismin tavırları dikkatlerden kaçmadı.
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