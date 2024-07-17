Alışkanlık Haline Getirdiler: Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun 'Ayrılık Oyununun' Sırrı Ortaya Çıktı!

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun birbirlerini takipten çıkması ayrılık dedikodularını beraberinde getirmişti. İkilinin geçen sene de birebir aynı tarihte ve aynı şekilde ayrılık dedikodularını fitilleyip akabinde barıştığını hatırlayanlar, bu aşkın oyununu ortaya çıkardı.