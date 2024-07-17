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Alışkanlık Haline Getirdiler: Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun 'Ayrılık Oyununun' Sırrı Ortaya Çıktı!

Alışkanlık Haline Getirdiler: Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun 'Ayrılık Oyununun' Sırrı Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 23:56

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun birbirlerini takipten çıkması ayrılık dedikodularını beraberinde getirmişti. İkilinin geçen sene de birebir aynı tarihte ve aynı şekilde ayrılık dedikodularını fitilleyip akabinde barıştığını hatırlayanlar, bu aşkın oyununu ortaya çıkardı.

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Yalı Çapkını'nda birbirlerine vurulup, tarihin aşk üçgenine imza atan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ilişki yaşadıklarını kabul etmesi epey uzun zaman almıştı hatırlarsanız.

Yalı Çapkını'nda birbirlerine vurulup, tarihin aşk üçgenine imza atan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ilişki yaşadıklarını kabul etmesi epey uzun zaman almıştı hatırlarsanız.

Her şey de geçtiğimiz yaz köşe bucak kaçarken denizde dudak dudağa görüntülenmeleriyle ayyuka çıkmıştı..

Her şey de geçtiğimiz yaz köşe bucak kaçarken denizde dudak dudağa görüntülenmeleriyle ayyuka çıkmıştı..

Aşkı bir süre daha inatla inkar eden çift, geçtiğimiz aylarda beraber görüntülenince ilk defa kaçmamış, aşk pozları vermeseler de beraberliği yalanlamaya bir son vermişlerdi.

Aşkı bir süre daha inatla inkar eden çift, geçtiğimiz aylarda beraber görüntülenince ilk defa kaçmamış, aşk pozları vermeseler de beraberliği yalanlamaya bir son vermişlerdi.

Yine de arada gelgitler yaşandı tabii, sürekli ayrılan barışan çiftin son bombası ise dün gece ansızın birbirlerini takipten çıkmaları oldu.

Yine de arada gelgitler yaşandı tabii, sürekli ayrılan barışan çiftin son bombası ise dün gece ansızın birbirlerini takipten çıkmaları oldu.

Bir insan sevgilisi neden takipten çıkar? Ayrılık dedikoduları da kol gezmeye başladı tabii. Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Gelin görün ki geçtiğimiz saatlerde olay bir detay ortaya çıktı... Magazin olaylarına hakim kullanıcılar ve hesaplar, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun geçen sene de tam olarak aynı tarihte birbirlerini takipten çıkarak "ayrılık" sansasyonu yarattığı ve sonra da barıştığı detayını fark etti...

Gelin görün ki geçtiğimiz saatlerde olay bir detay ortaya çıktı... Magazin olaylarına hakim kullanıcılar ve hesaplar, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun geçen sene de tam olarak aynı tarihte birbirlerini takipten çıkarak "ayrılık" sansasyonu yarattığı ve sonra da barıştığı detayını fark etti...
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O zamanki ayrılık da bir ay bile sürmemişti... Ve o zaman da Yalı Çapkını reytinglerini artırmak, dizinin konuşulmasını sağlamak için yapılmış bir hamle olduğuna inanılmıştı. Tarihlerin bu kadar denk gelmesi, akıllara yine aynı meseleyi getirdi. Aşkınızı reyting peşinde koşmak için bu kadar ele ayağa düşürmeseniz mi acaba? Ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

O zamanki ayrılık da bir ay bile sürmemişti... Ve o zaman da Yalı Çapkını reytinglerini artırmak, dizinin konuşulmasını sağlamak için yapılmış bir hamle olduğuna inanılmıştı. Tarihlerin bu kadar denk gelmesi, akıllara yine aynı meseleyi getirdi. Aşkınızı reyting peşinde koşmak için bu kadar ele ayağa düşürmeseniz mi acaba? Ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.
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