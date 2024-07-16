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Tatil Ayrılık mı Getirdi? Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu Çifti Birbirlerini Takipten Çıkarttı

Tatil Ayrılık mı Getirdi? Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu Çifti Birbirlerini Takipten Çıkarttı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 23:48

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun ilişkisi gündemi sarsan olaylardan biriydi hatırlasanız. Her anlarıyla medyanın ilgisini çeken bu çift, röportajlarıyla da sık sık dikkatleri üzerine çekmiş ve ilişkileri hakkında konuşmaktan her fırsatta kaçınmıştı. Ancak son gelişmelerde, ikilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakması büyük yankı uyandırdı. Bu durum, ayrılık iddialarını gündeme getirdi.

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Her yeni bölümüyle büyük bir etki yaratan Yalı Çapkını dizisi, oyuncularının gerçek hayatlarındaki gelişmelerle de sıkça gündeme geliyordu biliyorsunuz ki. Dizinin başrolündeki Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in aşkı ise geniş bir yankı uyandırarak medyanın ilgi odağı olmuştu.

Her yeni bölümüyle büyük bir etki yaratan Yalı Çapkını dizisi, oyuncularının gerçek hayatlarındaki gelişmelerle de sıkça gündeme geliyordu biliyorsunuz ki. Dizinin başrolündeki Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in aşkı ise geniş bir yankı uyandırarak medyanın ilgi odağı olmuştu.

Dizinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, Ferit ve Seyran karakterleriyle ekranda uyumlarını kanıtlamalarının ardından, muhabirlerin objektiflerine sarmaş dolaş yakalanarak manşetlerde kendilerine yer edinmişti..

Dizinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, Ferit ve Seyran karakterleriyle ekranda uyumlarını kanıtlamalarının ardından, muhabirlerin objektiflerine sarmaş dolaş yakalanarak manşetlerde kendilerine yer edinmişti..

İlişkileri bu görüntüler sayesinde kanıtlanmış olsa da bir türlü sorulara yanıt vermeyen ikilinin arasında sık sık ihanet ve ayrılık iddiaları çıkıyordu zaten. Daha önce sette kavga ederek ayrıldığı iddia edilen çiftimiz ise bu iddiaları hemen doğrulamıştı.

İlişkileri bu görüntüler sayesinde kanıtlanmış olsa da bir türlü sorulara yanıt vermeyen ikilinin arasında sık sık ihanet ve ayrılık iddiaları çıkıyordu zaten. Daha önce sette kavga ederek ayrıldığı iddia edilen çiftimiz ise bu iddiaları hemen doğrulamıştı.

"Hayatımda kimse yok, iş arkadaşından başka bir şey değiliz" açıklamasıyla ayrıldıklarını söyleyen Saraçoğlu'nun bu sözleri kısa bir sürenin ardından tekrar yalanlanmıştı ve ikilinin barışıp birlikte eve çıktığı söylenmişti.

"Hayatımda kimse yok, iş arkadaşından başka bir şey değiliz" açıklamasıyla ayrıldıklarını söyleyen Saraçoğlu'nun bu sözleri kısa bir sürenin ardından tekrar yalanlanmıştı ve ikilinin barışıp birlikte eve çıktığı söylenmişti.

Dizinin sezon finalinin ardından birlikte İspanya tatiline giden gözde çiftimiz ayrı ayrı paylaştıkları fakat birlikte oldukları çok belli olan o paylaşımlarla dikkat çekmişti.

Dizinin sezon finalinin ardından birlikte İspanya tatiline giden gözde çiftimiz ayrı ayrı paylaştıkları fakat birlikte oldukları çok belli olan o paylaşımlarla dikkat çekmişti.
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Son gelişme ise görenleri şoke etti...İkili birbirlerini takipten çıktı! Yakın zamanda tatile giden çiftin ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu!

Son gelişme ise görenleri şoke etti...İkili birbirlerini takipten çıktı! Yakın zamanda tatile giden çiftin ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu!

Karada ayrılık mı göründü dersiniz?👇

Karada ayrılık mı göründü dersiniz?👇

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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valla farketmiyo

AHAHAH😂😂😂 güzel

nevertheless

işte yine bir aşk gösterisinin sonuna gelmiş bulunmaktayız onedio yu tercih eden tüm üyelere bol güzel keyifli yorumlar dileriz😂😂