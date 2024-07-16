Tatil Ayrılık mı Getirdi? Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu Çifti Birbirlerini Takipten Çıkarttı

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun ilişkisi gündemi sarsan olaylardan biriydi hatırlasanız. Her anlarıyla medyanın ilgisini çeken bu çift, röportajlarıyla da sık sık dikkatleri üzerine çekmiş ve ilişkileri hakkında konuşmaktan her fırsatta kaçınmıştı. Ancak son gelişmelerde, ikilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakması büyük yankı uyandırdı. Bu durum, ayrılık iddialarını gündeme getirdi.