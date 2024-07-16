Bu Günleri de Gördük: Hande Erçel'in Beyaz Atlı Prensi Hakan Sabancı İlk Defa Aşk Postu Paylaştı

Magazin gündeminin yakından takip edilen çifti Hande Erçel ve Hakan Sabancı bu sefer Sabancı'nın paylaştığı 'aşk post'u ile gündeme oturdu. Daha önce biricik sevgilisi ile neredeyse dünyaları gezen ama bir kez bile profilinde post paylaşmayan Hakan Sabancı görenleri şaşırttı.