Bu Günleri de Gördük: Hande Erçel'in Beyaz Atlı Prensi Hakan Sabancı İlk Defa Aşk Postu Paylaştı
Bu Günleri de Gördük: Hande Erçel'in Beyaz Atlı Prensi Hakan Sabancı İlk Defa Aşk Postu Paylaştı
Magazin gündeminin yakından takip edilen çifti Hande Erçel ve Hakan Sabancı bu sefer Sabancı'nın paylaştığı 'aşk post'u ile gündeme oturdu. Daha önce biricik sevgilisi ile neredeyse dünyaları gezen ama bir kez bile profilinde post paylaşmayan Hakan Sabancı görenleri şaşırttı.
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Attığı adımlardan, çıktıkları tatillere çok konuşulan, yurt dışında bile magazin muhabirlerine yakalanmayı başaran Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti günümüzün en çok takip edilen ikililerinden biri.
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Birbirlerini sosyal medya hesaplarından sadece uzuvlarıyla paylaşan ardından yurt dışı seyahatlerinde çektikleri fotoğrafları hikayelerine ekleyerek kendilerini aşan çiftimiz daha önce sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla çoğu kez dillere düşmüştü.
Geçtiğimiz günlerde Londra'da aşk tazeleyen ikili önce alışverişte kasa sırası beklerken kameralar yakalanmış, Hakan Sabancı'nın aşk dolu halleri gündeme olmuştu.
Hakan Sabancı'nın sadece uzuvlarını paylaşan Hande Erçel son zamanlarda kendini aşmış ve Wimbledon tenis turnuvasında beyaz atlı prensini paylaştığı o pozlarla ilgi odağı olmuştu.
Fakat geçtiğimiz dakikalarda "bu günleri de gördük" diyebileceğimiz bir gelişme yaşandı. Daha önce sevgilisi Hande Erçel'i bir kez bile paylaşmayan Hakan Sabancı sevgilisiyle birlikte fotoğraflarını yüklediği profiline aşk postunu bomba gibi düşürdü!
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evettt bizde bunu bekliyorduk zaten geç kaldınız 😂😂