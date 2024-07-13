Kendini Tutamadı: Hakan Sabancı Kasa Sırası Bekledikleri Sırada Ellerini Hande Erçel'in Üzerinden Çekemedi!
Kendini Tutamadı: Hakan Sabancı Kasa Sırası Bekledikleri Sırada Ellerini Hande Erçel'in Üzerinden Çekemedi!
Gazetemagazin'in haberine göre, günümüzün en popüler aynı zamanda en çok konuşulan çiftlerinden olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı Londra'da görüntülendi. Ellerini sevgilisinin üzerinden çekemeyen Sabancı, kasa sırası beklerken samimi görüntüler verdi.
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Modaya yön veren sosyal medya paylaşımları ve güzelliğiyle popüler olan Hande Erçel'i ve epey bir eleştirilen oyunculuk kariyerini sık sık duyuyoruz. İsmini her gün manşetlerde görmeye alışık olduğumuz oyuncu Hande Erçel mesleği kadar aşk hayatıyla da gündeme geliyor.
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Hakan Sabancı ile peri masalı gibi bir aşk yaşadığına herkesi inandıran Erçel, magazin muhabirlerinin ilgi odağı olmayı, çıktıkları her tatilde sevgilisi ile görüntülenmeyi de başarıyor.
Çıktıkları seyahatlerle ve yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettiren ikili günümüzün en popüler çiftlerinden biri olmayı attıkları her adımla konuşulmayı da devam ettiriyor tabii.
Geçtiğimiz hafta Hande Erçel'in yoğun programı yüzünden görüşemedikleri söylenen ve Sabancı'nın kendisini ziyaret edeceği önceden duyurulan ikili soluğu Çeşme'de almıştı.
Gazetemagazin'in özel haberine göre ikili şimdi de Londra seyahatine çıktı! Alışveriş yaparken görüntülenen çiftin kasa sırasındaki kareleri ve Hakan Sabancı'nın ellerini Erçel'in üzerinden çekememesi gözlerden kaçmadı.
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