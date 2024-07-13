Kendini Tutamadı: Hakan Sabancı Kasa Sırası Bekledikleri Sırada Ellerini Hande Erçel'in Üzerinden Çekemedi!

Gazetemagazin'in haberine göre, günümüzün en popüler aynı zamanda en çok konuşulan çiftlerinden olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı Londra'da görüntülendi. Ellerini sevgilisinin üzerinden çekemeyen Sabancı, kasa sırası beklerken samimi görüntüler verdi.