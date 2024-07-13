Eleştirinin Dozunu Kaçırdı: Seren Serengil Bu Sefer de Gülben Ergen’in Bikinili Pozlarını Yerin Dibine Soktu

'Ahahahhaha ya kenan kendisi çektirip servis ettiriyor😂 bunun kalçaları 46 beden ha ayıp mı değil ama kandırmak olmuyor sitesinin iskelesinde çekilmiştir sen bunun suratını ve vücudunu yakından gördün mu:)) filtre instagramda hepimiz yapıyoruz ama orası insatagram bunu basina böyle sızdirip gerçekten böyle gibi göstermek;) bak bodrumdayim gideyim yanina çekeyim vucudunu koyayım böyleyse özür dileyecegim ben 51 kgyum benim fiziğim böyle bu kadın 70 kg yapmayın allahaskina ha kilolu olmak ayıpmi veya kalcasinin büyük olması ayipmi tabiiki hayır ama çaba ver spor yap kilonu ver kendine saygı duy biraz kandirmacayla olmaz bu iş insanları aptal yerine koymak? Sizide bunu alet ediyor'