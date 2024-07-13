Eleştirinin Dozunu Kaçırdı: Seren Serengil Bu Sefer de Gülben Ergen’in Bikinili Pozlarını Yerin Dibine Soktu
Eleştirinin Dozunu Kaçırdı: Seren Serengil Bu Sefer de Gülben Ergen’in Bikinili Pozlarını Yerin Dibine Soktu
Gülben Ergen ve Seren Serengil arasındaki soğuk sular durulmuyor. Geçtiğimiz saatlerde bikinili kareleri yakalanan Gülben Ergen'i paylaşam magazin hesabının altına yaptığı yorumla gündeme oturan seren Serengil, şarkıcının pop yaptığını iddia ederek kendi sosyal medya hesabında şopsuz olduğunu iddia ettiği bikinili fotoğraflarını paylaşarak ağır sözlerde bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aralarındaki gerginliğin bir an olsun dinmediği, kavga etmelerinin asıl nedeni bile bilinmeyen Gülben Ergen ve Seren Serengil'in kaosuna eminiz ki çoğumuz aşinayız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı 'Nanik'in klibi için imaj değişikliğine giden Ergen'e "bitik teyze" ve "nine gibi oldu" ithamlarında bulunan Seren Serengil zehir zemberek sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.
Fakat geçtiğimiz saatlerdeki gelişmeler sonucu ortalık iyice karıştı...Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Bodrum Gündoğan'daki evinin bulunduğu sitedeki iskelenin üzerinde denize girerken görüntülendi. Son zamanlarda müzikseverlerle paylaştığı yeni şarkısı 'Nanik' ile dikkat çeken Ergen, renkli bikinisiyle göz doldurdu.
Bir magazin sayfasının yaptığı paylaşımda Gülben Ergen'in bikinili pozlarına yorum yağmıştı. Seren Serengil ise bu görüntülere sessiz kalmadı.
Ardından hızını alamayan Serengil, hikayelerinde Gülben Ergen'in şopsuz olduğunu savunduğu görüntüleri paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Homini gırtlak ye, 44 beden ol, sonra bütün magazin sayfalarına cillop 36 beden Photoshoplu hallerini dağıttır. Yapma kendinle barış. Ya göründüğün gibi ol, ya da olduğun gibi görün. Komik duruma düşme. Benim gibi 7de kalk spor yap, az ye çok hareket yap. Kendinizi de insanları da kandırma!” yazan ismin sözleri görenleri şoke etti.
Bununla yetinemeyen Serengil "Hangisi gerçek Gülben?" yazarak şoplu olduğunu düşündüğü fotoğraflarla elindeki görüntüleri yan yana koyarak paylaştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın