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Eleştirinin Dozunu Kaçırdı: Seren Serengil Bu Sefer de Gülben Ergen’in Bikinili Pozlarını Yerin Dibine Soktu

Eleştirinin Dozunu Kaçırdı: Seren Serengil Bu Sefer de Gülben Ergen’in Bikinili Pozlarını Yerin Dibine Soktu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
13.07.2024 - 15:25

Gülben Ergen ve Seren Serengil arasındaki soğuk sular durulmuyor. Geçtiğimiz saatlerde bikinili kareleri yakalanan Gülben Ergen'i paylaşam magazin hesabının altına yaptığı yorumla gündeme oturan seren Serengil, şarkıcının pop yaptığını iddia ederek kendi sosyal medya hesabında şopsuz olduğunu iddia ettiği bikinili fotoğraflarını paylaşarak ağır sözlerde bulundu.

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Aralarındaki gerginliğin bir an olsun dinmediği, kavga etmelerinin asıl nedeni bile bilinmeyen Gülben Ergen ve Seren Serengil'in kaosuna eminiz ki çoğumuz aşinayız.

Aralarındaki gerginliğin bir an olsun dinmediği, kavga etmelerinin asıl nedeni bile bilinmeyen Gülben Ergen ve Seren Serengil'in kaosuna eminiz ki çoğumuz aşinayız.

Bilmeyenler için, Seren Serengil ve Gülben Ergen küslüğünün detaylarından bu yazımızda bahsetmiştik👇

Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı 'Nanik'in klibi için imaj değişikliğine giden Ergen'e "bitik teyze" ve "nine gibi oldu" ithamlarında bulunan Seren Serengil zehir zemberek sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı 'Nanik'in klibi için imaj değişikliğine giden Ergen'e "bitik teyze" ve "nine gibi oldu" ithamlarında bulunan Seren Serengil zehir zemberek sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Olayın detaylarından burada bahsetmiştik👇

Fakat geçtiğimiz saatlerdeki gelişmeler sonucu ortalık iyice karıştı...Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Bodrum Gündoğan'daki evinin bulunduğu sitedeki iskelenin üzerinde denize girerken görüntülendi. Son zamanlarda müzikseverlerle paylaştığı yeni şarkısı 'Nanik' ile dikkat çeken Ergen, renkli bikinisiyle göz doldurdu.

Fakat geçtiğimiz saatlerdeki gelişmeler sonucu ortalık iyice karıştı...Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Bodrum Gündoğan'daki evinin bulunduğu sitedeki iskelenin üzerinde denize girerken görüntülendi. Son zamanlarda müzikseverlerle paylaştığı yeni şarkısı 'Nanik' ile dikkat çeken Ergen, renkli bikinisiyle göz doldurdu.

Bir magazin sayfasının yaptığı paylaşımda Gülben Ergen'in bikinili pozlarına yorum yağmıştı. Seren Serengil ise bu görüntülere sessiz kalmadı.

Bir magazin sayfasının yaptığı paylaşımda Gülben Ergen'in bikinili pozlarına yorum yağmıştı. Seren Serengil ise bu görüntülere sessiz kalmadı.

'Ahahahhaha ya kenan kendisi çektirip servis ettiriyor😂 bunun kalçaları 46 beden ha ayıp mı değil ama kandırmak olmuyor sitesinin iskelesinde çekilmiştir sen bunun suratını ve vücudunu yakından gördün mu:)) filtre instagramda hepimiz yapıyoruz ama orası insatagram bunu basina böyle sızdirip gerçekten böyle gibi göstermek;) bak bodrumdayim gideyim yanina çekeyim vucudunu koyayım böyleyse özür dileyecegim ben 51 kgyum benim fiziğim böyle bu kadın 70 kg yapmayın allahaskina ha kilolu olmak ayıpmi veya kalcasinin büyük olması ayipmi tabiiki hayır ama çaba ver spor yap kilonu ver kendine saygı duy biraz kandirmacayla olmaz bu iş insanları aptal yerine koymak? Sizide bunu alet ediyor'

Ardından hızını alamayan Serengil, hikayelerinde Gülben Ergen'in şopsuz olduğunu savunduğu görüntüleri paylaştı.

Ardından hızını alamayan Serengil, hikayelerinde Gülben Ergen'in şopsuz olduğunu savunduğu görüntüleri paylaştı.
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“Homini gırtlak ye, 44 beden ol, sonra bütün magazin sayfalarına cillop 36 beden Photoshoplu hallerini dağıttır. Yapma kendinle barış. Ya göründüğün gibi ol, ya da olduğun gibi görün. Komik duruma düşme. Benim gibi 7de kalk spor yap, az ye çok hareket yap. Kendinizi de insanları da kandırma!” yazan ismin sözleri görenleri şoke etti.

“Homini gırtlak ye, 44 beden ol, sonra bütün magazin sayfalarına cillop 36 beden Photoshoplu hallerini dağıttır. Yapma kendinle barış. Ya göründüğün gibi ol, ya da olduğun gibi görün. Komik duruma düşme. Benim gibi 7de kalk spor yap, az ye çok hareket yap. Kendinizi de insanları da kandırma!” yazan ismin sözleri görenleri şoke etti.

Bununla yetinemeyen Serengil "Hangisi gerçek Gülben?" yazarak şoplu olduğunu düşündüğü fotoğraflarla elindeki görüntüleri yan yana koyarak paylaştı.

Bununla yetinemeyen Serengil "Hangisi gerçek Gülben?" yazarak şoplu olduğunu düşündüğü fotoğraflarla elindeki görüntüleri yan yana koyarak paylaştı.

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