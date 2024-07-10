Yerinde Duramadı: Gülben Ergen'le Husumetini Fitillemeye Ant İçen Seren Serengil'den Zehir Zemberek Sözler!
Yerinde Duramadı: Gülben Ergen'le Husumetini Fitillemeye Ant İçen Seren Serengil'den Zehir Zemberek Sözler!
Seren Serengil, Gülben Ergen'le yıllar öncesine dayanan kaosunu fitillemeye ant içti! Geçtiğimiz günlerde Ergen'in rastalarına laf atan Serengil, bu sefer dozu biraz fazla kaçırdı. Gülben Ergen'e zehir zemberek sözler gönderdi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seren Serengil ve Gülben Ergen arasında yıllar yıllar öncesine dayanan koca bir nefret var biliyorsunuz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
90'lı yılların başında her ikisi de henüz kariyerlerinin çok başındayken kanki olan ikili, bir aşk hikayesi sebebiyle birbirinin en büyük düşmanı haline geliyor.
Bilmeyenler veya hatırlamayanlar için Seren Serengil'in Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım'la aşk yaşadığı dönemde kopuyor olay! Seren Serengil, Gülben Ergen'in onun hayatını yaşamak için sevgilisinin kardeşlerinden biriyle ilişki kurmaya çalıştığını ve yalanlar attığını iddia ediyor.
İddialar kol geziyor, Seren farklı Gülben farklı şeyler anlatıyor. E haliyle mesele hep muallakta kalıyor ama net bir şey var. O da ikilinin birbirinden Seren'in köpeğine "Gülben" denildiğinde havlamayı öğretecek kadar nefret ettiği!
Yıllar geçiyor, aralarda göndermeler, imalar yapılıyor ama hiç direkt olarak değil, daha alttan alttan. Hepimiz Seren'in Gülben'e, Gülben'in de Seren'e laf attığını bilsek de bunu sınırı çok da aşmadan yapıyor eski "kankiler"...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat son yaşananlar ışığında cümleyi "yapıyordu" diye güncellesek daha doğru olacak herhalde... Belki denk gelmişsinizdir, Seren Serengil Türkiye-Hollanda maçının gecesinde rastalı saçlarıyla video paylaşan Gülben'in hemen ardından "bu saç modeli koca kafalılara yakışmıyor" notuyla kendi rastalı fotoğrafını paylaşmıştı.
Konu yine bir göndermeyle kapanacak sanmıştık ki Seren Serengil bu sefer vitesi artırmaya karar verdi. Kendisine gelen "koş Gülben yine seni taklit etmiş" yorumuna "artık yetişemiyorum yıllardır bu hastalık" diyerek cevap veren Serengil, bir başka Gülben göndermeli yorumda resmen "kaos yeniden başlasın" dedi.
Gülben Ergen'e "bitik teyze" ve "nine gibi oldu" ithamlarında bulunan Seren Serengil, "bitmiş suratı 46 beden kalçalarıyla kim takip edecek?" diyerek Gülben Ergen'i yerin dibine sokan Serengil yine ve yeniden hırsıyla ağızları açık bıraktı...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın