Doğuma Günler Belki de Saatler Kala Kapak Kızı Oldu: Karnında Burcu Biricik'in Vogue Pozları Hayran Bıraktı!
Doğuma Günler Belki de Saatler Kala Kapak Kızı Oldu: Karnında Burcu Biricik'in Vogue Pozları Hayran Bıraktı!
Kızı Luna'yı kucağına almak için gün sayan Burcu Biricik, Vogue'un Temmuz kapağı oldu! Karnı burnunda siyah beyaz pozlarında melek gibi parlayan Burcu Biricik, yine ve yeniden kendine hayran bıraktı!
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Duru güzelliği ve samimiyetiyle gönüllerde taht kurmuş Burcu Biricik, yalnızca başarılı oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da sık sık gündem olan isimlerden!
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Ama şu an gündemimiz kızı Luna biliyorsunuz. Burcu Biricik, 2014'ten beri evli olduğu Emre Yetkin'le ilk kız çocuğunu bekliyor!
Hatta o kadar ki doğuma günler belki de saatler var... Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde Zeynep Bastık konserine gidip kurtlarını döktüğünde ve eşinden "fazla tepinme" uyarısı aldığında gündem olmuştu hatırlarsanız.
Dün ise devreye baba Emre Yetkin girmişti! Normal doğumu beklemeye karar veren çift, Luna bir türlü gelmeyince "hadi gel" serzenişinde bulunmuştu.
Her an anneliğe adım atmasını beklediğimiz güzel oyuncu bu sefer de Vogue dergisine verdiği pozlarla hayran bıraktı.
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Vogue'un Temmuz sayısının kapağı olan Biricik, bir melek gibi parladığı pozlarını "Bana ennn güzel anılarımdan birini verdiniz 🌸☀️💫" notuyla paylaştı.
Ayrıca röportajında da annelikle ilgili ilk kez konuşarak, "Hayatımın neye gebe olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bir cana annelik yapmak nedir, nasıl olur, bize ne kapılar açar bilmiyorum. Ama bu bilinmezlik Benni anksiyeteye de sürüklemiyor. Olabilecek en yumuşak salınımlı bilinmezi yaşıyorum" açıklamasında bulundu.
Burcu Biricik'in duru güzelliğini görenlerden yorum da gecikmedi tabii!
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