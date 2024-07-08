Normal Doğumu Beklemeye Karar Vermişti: Luna Bir Türlü Gelmeyince Burcu Biricik'in Eşinin Canına Tak Etti!
Normal Doğumu Beklemeye Karar Vermişti: Luna Bir Türlü Gelmeyince Burcu Biricik'in Eşinin Canına Tak Etti!
Normal doğumu beklemeye karar veren Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin'in sabrı tükendi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğal güzelliği ve samimi halleriyle kalbimizde taht kuran Burcu Biricik, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor biliyorsunuz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2014'ten bu yana Emre Yetkin'le evli olan güzel oyuncu evliliklerinin 10. yılında "Luna" ismini verecekleri bir kız bebek beklediklerini duyurmuştu.
İlk günden beri heyecanı yüzüne vuran çift, en son Burcu Biricik'in "buradan doğuma giderim herhalde" dediği Zeynep Bastık konserinde görüntülenmesiyle gündeme gelmişti.
Emre Yetkin, kıymetlisine tatlı bir sitemde bulunarak "fazla tepinme" uyarısında bulunmuştu 🙈
Luna ısrarla gelmeyince Biricik'in eşi Emre Yetkin'in canına tak etti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burcu Biricik'in kocaman karnına elini koyan Emre Yetkin, paylaşımına "Hadi gel" notunu düştü! Gel artık Luna, herkes seni büyük bir heyecanla bekliyor! ❤️
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın