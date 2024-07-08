Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Normal Doğumu Beklemeye Karar Vermişti: Luna Bir Türlü Gelmeyince Burcu Biricik'in Eşinin Canına Tak Etti!

Normal Doğumu Beklemeye Karar Vermişti: Luna Bir Türlü Gelmeyince Burcu Biricik'in Eşinin Canına Tak Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
08.07.2024 - 21:41

Normal doğumu beklemeye karar veren Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin'in sabrı tükendi!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Doğal güzelliği ve samimi halleriyle kalbimizde taht kuran Burcu Biricik, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor biliyorsunuz!

Doğal güzelliği ve samimi halleriyle kalbimizde taht kuran Burcu Biricik, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor biliyorsunuz!

2014'ten bu yana Emre Yetkin'le evli olan güzel oyuncu evliliklerinin 10. yılında "Luna" ismini verecekleri bir kız bebek beklediklerini duyurmuştu.

2014'ten bu yana Emre Yetkin'le evli olan güzel oyuncu evliliklerinin 10. yılında "Luna" ismini verecekleri bir kız bebek beklediklerini duyurmuştu.

İlk günden beri heyecanı yüzüne vuran çift, en son Burcu Biricik'in "buradan doğuma giderim herhalde" dediği Zeynep Bastık konserinde görüntülenmesiyle gündeme gelmişti.

İlk günden beri heyecanı yüzüne vuran çift, en son Burcu Biricik'in "buradan doğuma giderim herhalde" dediği Zeynep Bastık konserinde görüntülenmesiyle gündeme gelmişti.

Emre Yetkin, kıymetlisine tatlı bir sitemde bulunarak "fazla tepinme" uyarısında bulunmuştu 🙈

Emre Yetkin, kıymetlisine tatlı bir sitemde bulunarak "fazla tepinme" uyarısında bulunmuştu 🙈

Güzel oyuncu, normal doğumu beklediklerini de aynı röportajda dile getirmişti. Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Luna ısrarla gelmeyince Biricik'in eşi Emre Yetkin'in canına tak etti!

Luna ısrarla gelmeyince Biricik'in eşi Emre Yetkin'in canına tak etti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Burcu Biricik'in kocaman karnına elini koyan Emre Yetkin, paylaşımına "Hadi gel" notunu düştü! Gel artık Luna, herkes seni büyük bir heyecanla bekliyor! ❤️

Burcu Biricik'in kocaman karnına elini koyan Emre Yetkin, paylaşımına "Hadi gel" notunu düştü! Gel artık Luna, herkes seni büyük bir heyecanla bekliyor! ❤️

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın