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Kızlarını Toplayıp Keyiften Dört Köşe Olan Acun Ilıcalı'dan Üç Numarası Yasemin'e Duygusal Doğum Günü Mesajı!

Kızlarını Toplayıp Keyiften Dört Köşe Olan Acun Ilıcalı'dan Üç Numarası Yasemin'e Duygusal Doğum Günü Mesajı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
08.07.2024 - 00:54

Kızlarına düşkünlüğüyle nam salmış Acun Ilıcalı, üç numarası Yasemin'in doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı!

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Medya devi Acun Ilıcalı, kariyer hamleleri ve başarıları dışında özel hayatıyla da sık sık gündem olan isimlerden biliyorsunuz! E haliyle, Şeyma Subaşı'nın ardından uzun bir süredir aşk yaşadığı Çağla Altunkaya da 👇

Medya devi Acun Ilıcalı, kariyer hamleleri ve başarıları dışında özel hayatıyla da sık sık gündem olan isimlerden biliyorsunuz! E haliyle, Şeyma Subaşı'nın ardından uzun bir süredir aşk yaşadığı Çağla Altunkaya da 👇

Hepsi birbirinden güzel kızları Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa da oldukça merak ediliyor! Acun Ilıcalı'nın kızlarına düşkünlüğü ise gönülleri fethediyor.

Hepsi birbirinden güzel kızları Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa da oldukça merak ediliyor! Acun Ilıcalı'nın kızlarına düşkünlüğü ise gönülleri fethediyor.

Kızlarının her biriyle hem ayrı ayrı hem de hep beraber bir araya gelen Acun Ilıcalı, geçtiğimiz saatlerde Zeynep Yılmaz'la evliliğinden olan ikinci kızı Yasemin'in doğum gününü kutladı.

Kızlarının her biriyle hem ayrı ayrı hem de hep beraber bir araya gelen Acun Ilıcalı, geçtiğimiz saatlerde Zeynep Yılmaz'la evliliğinden olan ikinci kızı Yasemin'in doğum gününü kutladı.

Kızıyla pozunu paylaşan Acun Ilıcalı, tüm kadroyu da bir eksikle toplamayı başardı!

Kızıyla pozunu paylaşan Acun Ilıcalı, tüm kadroyu da bir eksikle toplamayı başardı!

Şimdilerde annesi Şeyma Subaşı'yla tatilde olan Melisa dışında üç kızını da yanına alan Ilıcalı'nın keyfi yüzüne yansıdı.

Şimdilerde annesi Şeyma Subaşı'yla tatilde olan Melisa dışında üç kızını da yanına alan Ilıcalı'nın keyfi yüzüne yansıdı.
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Kızı Yasemin için yazdığı mesaj ise bir kez daha "baba gibi baba" dedirtti!

Kızı Yasemin için yazdığı mesaj ise bir kez daha "baba gibi baba" dedirtti!

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