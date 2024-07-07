41 Kere Maşallah: Yasemin ve İdo Tatlıses'ten İkizlerin Yüzünün de Gözüktüğü Çekirdek Aile Pozu Güncellemesi!
41 Kere Maşallah: Yasemin ve İdo Tatlıses'ten İkizlerin Yüzünün de Gözüktüğü Çekirdek Aile Pozu Güncellemesi!
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İbrahim Tatlıses'le Derya Tuna'nın oğlu İdo ve güzelleri güzeli eşi Yasemin son dönemlerin en favori çiftlerinden!
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2017 yılıdan beri aşk yaşayan çiftimiz, 2021'de görkemli olduğu kadar asil bir düğünle evlenmişti hatırlarsanız!
2023'te de ikiz bebekler beklediklerini, ikisinin de erkek olduğunu ve babalarının isimlerini taşıyacaklarını açıklamışlardı!
İbrahim Ayet ve Sinan Emir, 22 Ocak'ta doğdu! Uzun bir süre ikizlerinin yüzünü göstermeyen Yasemin Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda sürpriz yaparak İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i takipçileriyle tanıştırmıştı.
Dünya tatlısı ikizler kendine hayran bıraktı fakat bazıları da "çirkin bebek" yorumunda bulunarak Tatlıseslerin "pes artık" demesine sebep olmuştu.
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Bugüne kadar Tatlıseslerin birçok çekirdek aile pozunu gördük ama hepsinde ikizlerin yüzü kapalıydı! Yasemin Tatlıses, birkaç dakika önce İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in yüzünün gözüktüğü ve gülücükler saçtığı ilk çekirdek aile pozunu paylaştı!
Paylaşımına da "Bizim değil onların güldüğünü yakaladık😬" notunu düştü!🧿❤️
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