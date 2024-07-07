Polemikleri Bitmeyen Pucca, Bu Sefer de Rastalı Saçlarıyla Hollanda'ya Nanik Yapan Gülben Ergen'e Sardı!
Polemikleri Bitmeyen Pucca, Bu Sefer de Rastalı Saçlarıyla Hollanda'ya Nanik Yapan Gülben Ergen'e Sardı!
Başı dertten, davadan ve polemikten kurtulmayan fenomen/yazar Pucca, bu sefer Gülben Ergen'in rastalı saçlarıyla Hollanda'ya nanik yapan Gülben Ergen'e takıldı!
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90'lı yılların sonunda yükselen bloggerlık kavramının ülkemizdeki öncülerinden biri, şimdilerin ünlü fenomen ve yazarı Pucca'yı tanıyanlarınız vardır.
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Yıllardır davaları, polemikleri ve çalkantılı özel hayatıyla gündem olan Pucca'nın başı dertten bir türlü kurtulmadı. Eşiyle boşanan, sonrasında zorlu bir dava süreci geçiren, ardından oğlunun yaşadığı kazayla sarsılan Pucca, en son rehabilitasyona gitmeye karar vermişti.
Rehabilitasyondan birkaç ay önce çıkan ve kendini daha iyi hissettiğini belirten Pucca, her zamanki gibi yaşadığı zorlukları da güzellikleri de sosyal medya hesabından paylaşmaya geri döndü.
Kilo vermeye karar veren ve kendine daha iyi baktığını söyleyen Pucca, geçtiğimiz saatlerde ise bir anda yükseldiği Gülben Ergen'e yönelik paylaşımıyla dikkat çekti.
Milli takımın Hollanda'ya karşı mücadelesine destek mesajı paylaşan Gülben Ergen, rastalı saçlarıyla nanik yapmıştı hatırlarsanız.
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Ergen'in nanik videosunu hikayesinde paylaşan Pucca, ünlü şarkıcıya demediğini bırakmadı. Bir fiil klişe sıralayan Pucca, Gülben Ergen'e "ilkokul 5 akraba kızı Hirasu'yu izlediniz" yakıştırmasında bulundu.
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