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Lise Yıllığından Kalma 17 Yaşındaki Fotoğrafını Paylaşan Meltem Cumbul, Yılların İlaç Gibi Geldiğini Kanıtladı

Lise Yıllığından Kalma 17 Yaşındaki Fotoğrafını Paylaşan Meltem Cumbul, Yılların İlaç Gibi Geldiğini Kanıtladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
07.07.2024 - 00:10

Lise yıllığından 17 yaşına ait fotoğrafları paylaşan Meltem Cumbul'un eski hali şoke etti!

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Oyunculuğuyla her daim beğenilen, asaleti ve zarafetiyle hayran bırakan Meltem Cumbul'u tanımayanınız yoktur.

Oyunculuğuyla her daim beğenilen, asaleti ve zarafetiyle hayran bırakan Meltem Cumbul'u tanımayanınız yoktur.

Gencecik bir kızken hayatımıza giren ve en çok da Yılan Hikayesi'ndeki Zeyno rolüyle kalbimizde taht kuran ünlü oyuncu, geçtiğimiz saatlerde paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi!

Gencecik bir kızken hayatımıza giren ve en çok da Yılan Hikayesi'ndeki Zeyno rolüyle kalbimizde taht kuran ünlü oyuncu, geçtiğimiz saatlerde paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi!

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İkinci bir Göksel vakası yaşattı desek daha doğru olacak belki de... 🙈

Lise yıllığından kalma 17 yaşında çektirdiği fotoğrafları paylaşan Meltem Cumbul, yılların kendisine ilaç gibi geldiğini resmen kanıtladı!

Lise yıllığından kalma 17 yaşında çektirdiği fotoğrafları paylaşan Meltem Cumbul, yılların kendisine ilaç gibi geldiğini resmen kanıtladı!

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