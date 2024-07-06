Merih Demiral'ın Tartışma Yaratan Bozkurt Sevincine Ezhel'den Sivas Kangalı Önerisi!
Merih Demiral'ın Tartışma Yaratan Bozkurt Sevincine Ezhel'den Sivas Kangalı Önerisi!
Merih Demiral'ın gündemden düşmeyen Bozkurt sevincine bir yorum da rapçi Ezhel'den geldi!
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Avusturya maçında attığı gollerle Türkiye'yi çeyrek finale taşıyan Merih Demiral'ın sevincini Bozkurt işaretiyle gösterdiği anlar gündeme oturdu biliyorsunuz.
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Günlerdir tartışmaların odağında olan Bozkurt işareti, kimilerine siyasi anlam taşıdığını düşündürtürken kimilerininin de bu işaretin Türkleri temsil ettiğini düşünmesine sebep oldu.
Konuya dair bir yorum da rapçi Ezhel'den geldi.
Konuya tam ortasından dahil olan Ezhel, hikayesinde paylaştığı Sivas kangalıyla Bozkurt işareti yerine kangal önermesinde bulundu!
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