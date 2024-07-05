Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Planı Misler Gibi İşledi: Beklenen "Çeşme'de Kavuştular" Fotoğrafı Gecikmedi!

Sabah saatlerinde Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'in yokluğuna dayanamadığı ve Çeşme'ye gideceği haberleri dolaşmaya başlamıştı. Hatta Çeşme tatili dedikodusu, 'bu haberleri Hande mi yaptırıyor?' denmesine sebep olmuştu. Beklenen oldu, Hande Erçel ve Hakan Sabancı Çeşme'de kavuştu, magazincilerin 'gizlice' çektiği pozlar da hızla yayıldı.