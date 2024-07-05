Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Planı Misler Gibi İşledi: Beklenen "Çeşme'de Kavuştular" Fotoğrafı Gecikmedi!
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Planı Misler Gibi İşledi: Beklenen "Çeşme'de Kavuştular" Fotoğrafı Gecikmedi!
Sabah saatlerinde Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'in yokluğuna dayanamadığı ve Çeşme'ye gideceği haberleri dolaşmaya başlamıştı. Hatta Çeşme tatili dedikodusu, 'bu haberleri Hande mi yaptırıyor?' denmesine sebep olmuştu. Beklenen oldu, Hande Erçel ve Hakan Sabancı Çeşme'de kavuştu, magazincilerin 'gizlice' çektiği pozlar da hızla yayıldı.
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Ülkede oyunculuk performansı en çok masaya yatırılan Hande Erçel'in yaklaşık iki yıldır Hakan Sabancı'yla yaşadığı doludizgin aşktan bahsetmeye gerek yok herhalde!
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Her bir detayı ayrı olay olan ve günlerce konuşulan aşk kimilerine çok gerçek kimilerineyse de fazlasıyla sahte geliyor. Hande Erçel'in Sabancı gelini olma yolunda emin adımlarla yürüdüğü düşünülürken, zaman zaman başta Arzu Sabancı olmak üzere ailenin hemen hemen tüm fertlerinin dahil olduğu kaoslar gündeme oturuyor.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı gerçekten de evliliğe gidecek mi onu zaman gösterecek, hepimiz de merakla bekleyeceğiz orası kesin. Fakat son birkaç haftadır Hande Erçel'in başka meşguliyetleri var! Barış Arduç'la "Rüzgara Bırak" isimli filmde başrolde oynayacak Erçel, şimdilerde Çeşme'de çekimde.
E haliyle ülke ülke gezmelere doyamadığı, bir an olsun ayrılmadığı sevgilisi Hakan Sabancı'dan da uzakta kendisi. Belki denk gelmişsinizdir, ne tesadüftür ki geçtiğimiz saatlerde Hakan Sabancı'nın bu özleme katlanamadığı ve Erçel'in yanına Çeşme'ye gideceği haberleri yayılmıştı aniden!
Aşkı başından beri sahte bulanlara da gün doğmuş, bu ilişkiye sıcak bakamayan herkes "Hande mi yaptırıyor bu haberleri? Magazincileri çağırıyor yine" yorumlarını sıralamıştı! 🙈
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Başta Bircan Bali olmak üzere, Hande Erçel'in Hakan Sabancı'yla her adımını kendisinin haber yaptırdığını düşünen sosyal medya kullanıcıları öngörülü çıktı.
Hande ve Hakan'ın "Çeşme'de kavuştular" pozları gecikmedi!
Videosu bile düştü! 😂
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