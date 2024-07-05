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Biricik Aşkı Hande Erçel'le Yoğun Programı Yüzünden Buluşamayan Hakan Sabancı Ayrı Kalmaya Dayanamadı!

Biricik Aşkı Hande Erçel'le Yoğun Programı Yüzünden Buluşamayan Hakan Sabancı Ayrı Kalmaya Dayanamadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 15:27

Gazetemagazin'in özel haberine göre, yoğun çekim programı yüzünden görüşemeyen Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin birbirinden ayrı kalamadığı öne sürüldü. Hakan Sabancı biricik sevgilisini görebilmek için soluğu Çeşme'de aldı.

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Oyunculuk performansıyla sürekli olarak gündeme gelen Hande Erçel son zamanlarda güzelliği ve özel hayatındaki gelişmelerle sıkça adından bahsettiriyor. Özellikle son iki yıldır, Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk büyük ilgi görüyor.

Oyunculuk performansıyla sürekli olarak gündeme gelen Hande Erçel son zamanlarda güzelliği ve özel hayatındaki gelişmelerle sıkça adından bahsettiriyor. Özellikle son iki yıldır, Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk büyük ilgi görüyor.

Konuşulmaktan ve kameralara yakalanmaktan bir an olsun vazgeçmeyen çiftimiz bu sefer de birbirlerine olan hasretleriyle gündeme geldi.

Konuşulmaktan ve kameralara yakalanmaktan bir an olsun vazgeçmeyen çiftimiz bu sefer de birbirlerine olan hasretleriyle gündeme geldi.

Gazetemagazin'in özel haberine göre, yeni filminin çekimleri yüzünden oldukça yoğun bir tempoyla çalışan Hande Erçel biricik aşkı bu süreçte birbirine hasret kalmış!

Gazetemagazin'in özel haberine göre, yeni filminin çekimleri yüzünden oldukça yoğun bir tempoyla çalışan Hande Erçel biricik aşkı bu süreçte birbirine hasret kalmış!

Uzun süredir görüşemediği söylenen gözde aşıklarımız ayrı kalmaya daha fazla dayanamamış! Gazetemagazin'in özel haberine göre, Hakan Sabancı, soluğu filmin çekimlerinin yapıldığı Çeşme'de alacak...

Uzun süredir görüşemediği söylenen gözde aşıklarımız ayrı kalmaya daha fazla dayanamamış! Gazetemagazin'in özel haberine göre, Hakan Sabancı, soluğu filmin çekimlerinin yapıldığı Çeşme'de alacak...

Çiftin haftasonunu Alaçatı'da geçireceğini söyleyen haberin detayları ise sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Çiftin haftasonunu Alaçatı'da geçireceğini söyleyen haberin detayları ise sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
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