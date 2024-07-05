Biricik Aşkı Hande Erçel'le Yoğun Programı Yüzünden Buluşamayan Hakan Sabancı Ayrı Kalmaya Dayanamadı!

Gazetemagazin'in özel haberine göre, yoğun çekim programı yüzünden görüşemeyen Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin birbirinden ayrı kalamadığı öne sürüldü. Hakan Sabancı biricik sevgilisini görebilmek için soluğu Çeşme'de aldı.