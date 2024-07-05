Yılın Buluşması Diyebilir miyiz? Pelin Akil'in Kızı ve Berfu Yenenler'in Oğlunun Akülü Araba Keyfi!
Yılın Buluşması Diyebilir miyiz? Pelin Akil'in Kızı ve Berfu Yenenler'in Oğlunun Akülü Araba Keyfi!
Pelin Akil& Anıl Altan çifti ve Yenenler ailesi buluştu! Berfu Yenenler'in oğlu kuzey ve Altan ailesinin kızlarının o anları kapleri eritmeye yetti!
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Sevimli aileleriyle hepimizi büyülemeyi başaran Pelin Akil ve Anıl Altan çifti şüphesiz Türkiye'nin en sevilen çiftlerinden biri.
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Fakat gözde çiftimiz şu sıralar evliliklerindeki çatırdamalarla ve ayrılık iddialarıyla bir an olsun gündemden düşmüyor, aksine yaptıkları açıklamalarla adeta kafalardaki soru işaretlerini doğruluyor.
Kızları Alin ve Lina ile gözlerden kalpler çıkartan bir aile tablosu çizen Altan ailesi geçtiğimiz gece sürpriz bir buluşmaya imza attı!
Günümüzün bir diğer popüler çifti Yenenler ile okey gecesi düzenleyen çiftlerimiz çocuklarının görüntüleriyle resmen kalpleri eritti.
Yenenler'in "kalbimiz eridi be" notuyla paylaştığı fotoğraflarda Kuzey ve Lina'nın yakınlığı gözlerden kaçmadı. "Kuzeyin darlama seviyesi" yazan Yenenler "yeni bir dostluk mu doğuyor?" dedirtti!
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