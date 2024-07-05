Cinsiyet Geçiş Ameliyatıyla Konuşulan Oyuncu Meli Bendeli Gittiği Restorandan Video Çektiği İçin Kovuldu
Cinsiyet Geçiş Ameliyatıyla Konuşulan Oyuncu Meli Bendeli Gittiği Restorandan Video Çektiği İçin Kovuldu
Cinsiyet geçiş ameliyatı ile çok konuşulan oyuncu Meli Bendeli, gittiği bir restorandan kovuldu. O anlarda videoya çeken isim sosyal medya hesabından paylaştı.
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Geçirdiği cinsiyet geçiş ameliyatı sonrası adını Meli Bendeli olarak değiştiren, çoğumuzun Çukur dizisinden tanıdığı oyuncu Ahmet Melih Yılmaz gündeme bomba gibi oturmuştu.
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Değişimiyle ilgili yaptığı paylaşımlar dışında sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğraflarla sık sık manşetlere yerleşen isim transeksüel olduğunu söylemiş ve geçirdiği ameliyatlarla çok konuşulmuştu.
1 ay içerisinde 5 farklı operasyon geçirdiğini söyleyen Meli Bendeli, değişimini gösteren pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.
Son olarak gittiği restorandan müşterileri gösterdiği ve yayın açtığı gerekçesiyle kovulan Meli Bendeli o anları videoya alarak takipçileriyle paylaştı.
O anları merak edenleri böyle alalım👇
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