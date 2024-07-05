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Survivor Şampiyonlarından Cemal Can Canseven'in Oldukça Mütevazı Maaş İtirafını Duyanlar Kulaklarına İnanamadı

Survivor Şampiyonlarından Cemal Can Canseven'in Oldukça Mütevazı Maaş İtirafını Duyanlar Kulaklarına İnanamadı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 10:48

Survivor yarışmasıyla kazandığı ilgiyle bambaşka bir kariyere ulaşan Cemal Can Canseven sosyal medyanın ve markaların sevilen isimlerinden biri. Geçtiğimiz gece bir etkinliğe katılan Canseven'in samimi gelir itirafı duyanları şaşırttı, kimileri aldığı maaşın tutarına inanamadı!

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Survivor yarışmasından sonra kendini milyonlara sevdirmeyi başaran, yarışma sonrası büyük bir ilgi ile karşılaşan Cemal Can Canseven sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

Survivor yarışmasından sonra kendini milyonlara sevdirmeyi başaran, yarışma sonrası büyük bir ilgi ile karşılaşan Cemal Can Canseven sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

Influencer Danla Bilic ile yakınlığını Survivor'a henüz katılmadan gösteren Canseven, şampiyon olarak bitirdiği yarışma sonrası diğer tanınan isimlerle yakınlaşmış, markaların da ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Influencer Danla Bilic ile yakınlığını Survivor'a henüz katılmadan gösteren Canseven, şampiyon olarak bitirdiği yarışma sonrası diğer tanınan isimlerle yakınlaşmış, markaların da ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Doğal halleriyle ve sempatik tavırlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Canseven o gün bugündür hem alkış toplayan davranışlarıyla hem de açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Doğal halleriyle ve sempatik tavırlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Canseven o gün bugündür hem alkış toplayan davranışlarıyla hem de açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz gece birçok ünlünün katıldığı Sefo konserine giden Cemal Can Canseven samimi itiraflarda bulunarak muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz gece birçok ünlünün katıldığı Sefo konserine giden Cemal Can Canseven samimi itiraflarda bulunarak muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Aylık maaşını açıklayan Cemal Can Canseven 25 bin TL aldığını ve anne- babasının hesabını tuttuğunu söyledi. O anları merak edenleri şöyle alalım 👇

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Kimilerine gerçekçi gelen o anlar kimilerine pek geçememiş gibi...Gelin yapılan yorumlara birlikte bakalım👇

Kimilerine gerçekçi gelen o anlar kimilerine pek geçememiş gibi...Gelin yapılan yorumlara birlikte bakalım👇
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