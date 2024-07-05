Survivor Şampiyonlarından Cemal Can Canseven'in Oldukça Mütevazı Maaş İtirafını Duyanlar Kulaklarına İnanamadı

Survivor yarışmasıyla kazandığı ilgiyle bambaşka bir kariyere ulaşan Cemal Can Canseven sosyal medyanın ve markaların sevilen isimlerinden biri. Geçtiğimiz gece bir etkinliğe katılan Canseven'in samimi gelir itirafı duyanları şaşırttı, kimileri aldığı maaşın tutarına inanamadı!