Öpüştükleri Anlarla Bile Samimi Bulunamayan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Turistlerin Kameralarına Yakalandı
Öpüştükleri Anlarla Bile Samimi Bulunamayan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Turistlerin Kameralarına Yakalandı
Günümüzün en tartışmalı ilişkilerinden birini yaşayan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ikilisi bu sefer de Arap turistlerin kameralarına baş başa romantik bir yemek yerken yakalandı.
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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in sürpriz aşkı, gizem ve tutku dolu bir şekilde devam ediyor, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ikili gündemden bir an olsun düşmüyor.
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Sarıkaya ve Demir çiftinin birliktelikleri kimilerine reklam üzerine kurulmuş bir ilişki gibi gelirken, kimileri tarafından da son derece yakıştırılıyor bildiğiniz gibi.
Tepki çekmelerinin ardından dudak dudağa kameralara yakalanan taze çiftimiz yine ve yeniden samimi bulunamamış ve oldukça eleştirilmişti hatırlarsanız.
Demir'in konserinde bir numaralı hayranıymış gibi tişörtüyle katılan, bütün gece gözlerini sevgilisinden alamayan Sarıkaya'ya "aşık olunca kadınların geldiği hal" gibi birçok yorum gelmiş, fakat bazıları gözlere sokulan bu anları gerçekçi bulmamıştı.
Bir restoranda baş başa romantik bir yemek yerken turistlerin kameralarına yakalanan Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın gözlerden uzak geçirdiği bu anlar bakalım kimlere inandırcı gelecek?
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İşte o anlar 👇
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