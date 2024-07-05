İsmail Demirci ve Hande Soral'ın Oğulları Ali İlk Berber Deneyimi Sonrası Yakışıklılığıyla Görenleri Mest Etti
İsmail Demirci ve Hande Soral'ın Oğulları Ali İlk Berber Deneyimi Sonrası Yakışıklılığıyla Görenleri Mest Etti
2017 senesinde dünyaevine giren oyuncu Hande Soral ve İsmail Demrici ikilisi geçtiğimiz günlerde sosyal medya gündemine komik bir açıklamayla gelmişti. Şimdi de oğullarının ilk berber deneyimini paylaşan çift Ali'nin yakışıklılığı ile görenleri mest etti.
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2017 senesinde İsmail Demirci ile yaptığı evlilikle çok konuşulan Hande Soral sevilen ve yer aldığı yapımlarla adından bahsettiren kadın oyncularımzdan biri.
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Evliliklerinden birkaç sene sonra, 2022 senesinde oğulları Ali'yi kucağına alan ikili sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla çok konuşulmuştu.
Oğulları Ali'yle yaptıkları paylaşımlarla kendine hayran bırakan sevimli aile geçtiğimiz günlerde yaptıkları bir röportajla gündeme damga vurmuştu.
Verdiği bir röportajda "İlk evlendiğimizde Hande çok ünlüydü ben de bir şeyler yapan bir oyuncuydum. Evlilik fotoğrafımızın altına 'Bu ne? Koskoca Hande Soral bu lahmacuncu gibi adamla evlenmiş' gibi yorumlar aldığını söyleyen Demirci sözleriyle herkesi şaşkınlığa uğratmıştı.
Sitemlerine "Lahmacuncu sanki kötü bir şeymiş gibi. Sonra ben Kuzey Yıldızı'nı yaptım daha da ünlü oldum. Bu sefer de, 'İsmail'e yakışıyor mu bu kadın?' Abi aynı adam aynı kadın" şeklinde devam eden oyuncu bu sefer de ailesinin yeni fotoğraflarıyla gündeme geldi.
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Oğullarının ilk berber deneyimini sosyal medya hesaplarından paylaşan Soral ve Demirci o anlarla resmen görenlerin kalbini eritti...
Yakışıklı Ali'nin berberde saçları kesilirken çay keyfi yaptığı anlar kameralara işte böyle yansıdı!
Saç tıraşı bittikten sonra yakışıklılığı ile bir kez daha kendine hayran bırakan çiftin sevimli oğullarına biz de buradan Maşallah demiş olalım!
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