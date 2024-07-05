İsmail Demirci ve Hande Soral'ın Oğulları Ali İlk Berber Deneyimi Sonrası Yakışıklılığıyla Görenleri Mest Etti

2017 senesinde dünyaevine giren oyuncu Hande Soral ve İsmail Demrici ikilisi geçtiğimiz günlerde sosyal medya gündemine komik bir açıklamayla gelmişti. Şimdi de oğullarının ilk berber deneyimini paylaşan çift Ali'nin yakışıklılığı ile görenleri mest etti.