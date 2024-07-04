Paylaştığı Fotoğrafın Açıklamasına Takılan Takipçisine Pınar Altuğ'un Verdiği Detaylı Cevap Gündem Oldu
Paylaştığı Fotoğrafın Açıklamasına Takılan Takipçisine Pınar Altuğ'un Verdiği Detaylı Cevap Gündem Oldu
Sosyal medya hesabından 'kocamın gözünden' notuyla paylaştığı fotoğrafa yapılan yorumlara sessiz kalmayan Pınar Altuğ 'un cevapları gündem oldu.
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Uzun yıllar boyunca oynadığı "Çocuklar Duymasın" dizisinde Meltem karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor bildiğiniz gibi.
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Takipçilerinin yorumlarına ayrı bir mesai ayıran Altuğ, verdiği yanıtlarla dikkat çekmeyi ihmal etmiyor. En son paylaşımının altına "toprağa gireceksiniz ne yazık ki" yorumuna verdiği kibar yorumla gündeme gelen Altuğ yine gelen tepkilere sessiz kalamadı.
"Kocamın gözünden 🥰 @yaamuratacan" notuyla deniz kenarında fotoğraflarını paylaşan Pınar Altuğ'a bir takipçisinden yorum gecikmedi.
Fotoğrafın arkasında eşinin göründüğünü söyleyen ve resmi kaldırmasını isteyen sosyal medya kullanıcısına "tercih etmem" şeklinde cevap veren Altuğ ardından başka bir yoruma daha olabildiğince kibar bir şekilde cevap verdi.
"Kocamın gözümden" notuna takılan başka bir takipçisine "moda olan hiçbir şeyi yapmam, ben evlendiğim ilk günden beri kocam diyorum, aksine eşim demek rahatsız ediyor" diyen Pınar Altuğ nafiliğiyle yine kendine hayran bıraktı.
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