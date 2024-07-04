Hepimiz Yaşlanıyoruz Sanki: High School Musical'ın Yıldız İsmi Vanessa Hudgens Anne Oldu!
Hepimiz Yaşlanıyoruz Sanki: High School Musical'ın Yıldız İsmi Vanessa Hudgens Anne Oldu!
'High School Musical' ile tanınan, en son 'Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç' filmiyle dikkatleri üzerine çeken Vanessa Hudgens'in, ilk bebeğini dünyaya getirdiği öğrenildi.
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35 yaşındaki oyuncu Vanessa Hudgens'ın Disney imzalı High School Musical film serisiyle yıldızı parlamış, ardından güzel isim yer aldığı diğer yapımlarla adından bahsettirmişti.
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Geçtiğimiz yıl Meksika'da beyzbol oyuncusu Cole Tucker ile evlenen ünlü isim, son olarak Santa Monica'daki bir hastaneden çıkarken görüldü.
Polar, The Princess Switch, Tick, Tick...Boom!, Gizemli Adaya Yolculuk, Beastly ve Bahar Tatili gibi yapımlarla tanınan Hudgens, Oscar ödül töreninde müjdeli haberi vermiş ve hamile olduğunu duyurmuştu!
TMZ'nin bildirdiğine göre, bebeğini kucağına alan Hudgens hastaneden çıkarken kameralara böyle yakalandı.
Çoğumuzun çocukluk yıllarına denk gelen filmleriyle henüz genç bir kızken kaplerde taht kuran Vanessa Hudgens hayranlarını duygulandırdı!
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