David ve Victoria Beckham 25 Yıl Önce Evlenirken Giydikleri Mor Kostümleriyle Yeniden Modayı Katletti!

Victoria ve David Beckham, 1999'da görkemli bir düğünle evlendiler ve bugüni 25. evlilik yıldönümlerini kutladılar. Özel kutlamalarında düğünlerinde giydikleri mor kıyafetleri tercih eden çift, yaşlanmayan görünümleri ve kıyafetleriyle ilgi oldu. Detaylar 👇