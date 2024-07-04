David ve Victoria Beckham 25 Yıl Önce Evlenirken Giydikleri Mor Kostümleriyle Yeniden Modayı Katletti!
David ve Victoria Beckham 25 Yıl Önce Evlenirken Giydikleri Mor Kostümleriyle Yeniden Modayı Katletti!
Victoria ve David Beckham, 1999'da görkemli bir düğünle evlendiler ve bugüni 25. evlilik yıldönümlerini kutladılar. Özel kutlamalarında düğünlerinde giydikleri mor kıyafetleri tercih eden çift, yaşlanmayan görünümleri ve kıyafetleriyle ilgi oldu. Detaylar 👇
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David Beckham ve Victoria Beckham, popüler magazin çiftleri arasında yer alarak günümüzde de sürekli gündemde kalmayı başaran isimlerden biri.
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Ailenin lüks yaşantısı ve çekicilikleri sık sık konuşulurken, tatil, yıldönümü ve doğum günü kutlamaları da göz kamaştırıcı bir şekilde geçiyor.
Victoria Beckham ve David Beckham, 1999 yılında muhteşem bir düğünle birbirlerine "evet" dedi ve o günden bu yana ilişkilerini gözler önünde yaşamaya devam ediyor. Şimdi, 25. evlilik yıl dönümlerini kutlayan ikili olay olan pozlara imza attılar.
Beckham çifti, evliliklerinin 25. yılını kutlarken, ihanet söylentilerine rağmen bir arada olduklarını gösterdiler. Kutlama için düğünlerinde giydikleri mor kıyafetleri tercih eden gözde çift modayı bir kez daha böyle katletti!
Görünümlerinden ve fiziklerinden bir şey kaybetmeyen Beckham çifti bu karelerle Safiye Soyman ve Faik Öztürk ikilisini andırmadı desek yalan olur!
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Antonio Berardi imzalı mor kıyafetleri tekrar giyen çift, Instagram'da 'Bakın ne bulduk' diyerek 25. evlilik yıldönümlerini kutladı. Victoria Beckham, genç kızlara taş çıkartan fiziğiyle yıllara meydan okurken gündeme bomba gibi oturdu.
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