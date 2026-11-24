Fırtına ve Sağanak 5 Kenti Vurdu: Bursa'da Rüzgar 96,8 km/s'ye Çıktı, Çanakkale Boğazı 7 Saat Kapalı Kaldı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Karabük'te fırtına ve sağanak etkili oldu. Bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Bursa'da rüzgar saatte 96,8 kilometreye ulaşırken, gemi trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 7 saat sonra geçişler normale döndü.
Akşam saatlerinde başlayan fırtına İstanbul'da Avrupa Yakası'nı vurdu, saatteki hız 85 kilometreyi buldu.
Bursa'da sabahtan beri etkili olan lodos, akşam saatlerinde şiddetli sağanakla birleşti.
Rüzgarın hızı Osmangazi'de 60,5 kilometreyi gösterirken Kestel'de 96,8 kilometreye kadar çıktı.
Saat 17.00 sıralarında başlayan yağış iş çıkışı trafiğini durma noktasına getirdi.
İvazpaşa Mahallesi'nde yerinden fırlayan rögar kapağına çarpan otomobil kameraya yansıdı.
Bursa'nın üzerinde şimşekler çaktı, yağışın ertesi gün öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Karabük'te sağanak heyelana yol açtı, toprağın bir bölümü apartmanın yanındaki caddeye döküldü.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam başlayan sağanak ve lodos caddeleri göle çevirdi.
Edremit'te bazı ev ve iş yerlerini su bastı, BASKİ ve belediye ekipleri sahaya indi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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