Danla Bilic, Eski Sevgiliyi Stalklamayı Nasıl Bıraktığını Anlattı: Takipçisine Verdiği Cevap Gündem Oldu!
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Sosyal medyanın tanınan isimlerinden Danla Bilic, bir takipçisinin eski sevgiliyi stalklama derdine verdiği cevabı Instagram hikâyesinde paylaştı. Ayrılık sonrası telefona uzanıp eski sevgilinin profilini kolaçan etme alışkanlığını nasıl törpülediğini günlük sayılarla anlatan fenomenin sözleri, aynı dertten muzdarip herkese ilaç gibi gelecek cinsten.
Danla Bilic, yaptığı stalk açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Danla Bilic, eski sevgiliyi stalklama konusunda soru soran takipçisine bilmemenin huzurunu yaşamasını önerdi.
Danla Bilic stalklamayı bırakma yöntemini anlattı: Bugün 3 kere bakacağım, yarın 2, diğer gün 1.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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