Standart 296 GTB ve 296 Speciale'nin arkasında duran 5 kWh'lik batarya paketi ile eksenel akılı elektrik motoru yeni modelde bulunmuyor. Motor kaputunun altındaki turuncu yüksek voltaj kabloları da gitti; 3,0 litrelik çift turbolu V6 tek başına çalışıyor. Motor 8.000 devirde 670 beygir ve 740 Nm tork üretiyor, 8.500 devire kadar çıkabiliyor. Tek marka yarış serisinde koşacak 296 Challenge Evo ise aynı motorun 700 beygirlik versiyonunu kullanıyor.

Toplam güç standart 296 GTB'ye göre 149 beygir düştü. Buna rağmen Ferrari mühendisleri turbo basıncı, değişken supap zamanlaması ve termal yalıtımda yaptıkları geliştirmelerle dinamik torku yüzde 32'nin üzerinde artırdı. Yarış otomobilinden gelen turbolar ve yenilenen çift çıkışlı egzoz da düşük devirlerdeki tepkileri keskinleştiriyor. Hibrit bileşenlerin çıkmasıyla kuru ağırlık 1.330 kilograma indi; bu, 296 GTB'den yaklaşık 140-149 kilogram hafif demek ve beygir başına 1,98 kilogramlık bir güç-ağırlık oranı veriyor.