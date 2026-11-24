Ferrari 22 Yıl Sonra Challenge Stradale İsmini Geri Getirdi: Hibrit Yok, 670 Beygirlik Saf V6 Var
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İtalyan otomobil devi Ferrari, 2004'te üretimi sona eren 360 Challenge Stradale'nin ardından 22 yıl sonra efsanevi Challenge Stradale ismini yeniden yollara taşıyor. Barselona-Katalonya Pisti'nde yarış otomobili 296 Challenge Evo ile birlikte tanıtılan 296 Challenge Stradale'de hibrit sistem tamamen kaldırıldı, 3,0 litrelik çift turbolu V6 tek başına 670 beygir üretiyor. Standart gamda ve üretim sınırı olmadan satılacak otomobilin İtalya'daki başlangıç fiyatı 291.000 euro.
Challenge Stradale adı 2004'ten bu yana ilk kez bir Ferrari'nin üzerinde yer alıyor.
296 Challenge Stradale'de batarya da elektrik motoru da yok, 670 beygiri V6 tek başına üretiyor.
Şanzıman pist modunda vitesi yaklaşık 170 milisaniyede değiştiriyor, şehirde SF90 XX Stradale'nin yumuşak ayarına dönüyor.
Fiorano'daki tur 1 dakika 18,5 saniye, 250 km/s'de yere basma kuvveti 617 kilogram.
Üretim sınırı olmayan model İtalya'da 291.000 euro başlangıç fiyatıyla listelendi, teslimatlar 2027'de başlıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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