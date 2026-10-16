16 Yaşındaki Milli Otomobil Sporcusu Alp Aksoy, Ferrari Sürücü Akademisi'ne Kabul Edildi
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Milli otomobil sporcusu Alp Aksoy, 2027 sezonunda Ferrari Sürücü Akademisi pilotu olarak Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası'nda (FIA FRECA) mücadele edecek.
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Portekiz'de başlayıp İspanya'da sona erecek ve 10 yarıştan oluşacak şampiyonada yer alacak Alp Aksoy'un Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edilmesi, Türk otomobil sporları adına önemli bir başarı olarak değerlendirildi.
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, genç pilot Alp Aksoy'u yayımladığı mesajla tebrik etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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