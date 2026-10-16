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Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano Galibiyet Sevincini Bırakıp Oyuncusunu Uyardı

Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano Galibiyet Sevincini Bırakıp Oyuncusunu Uyardı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.10.2026 - 10:58
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 yenerek 2 maçta 2 galibiyetle 6 puana ulaştı. İlk yarısı golsüz biten maçta Murillo ile öne geçen siyah-beyazlılar, Hyeon-gyu Oh'un kısa sürede attığı iki golle farkı açtı. Hoffenheim'ın golleri Asllani'den ve 88. dakikada Machida'dan geldi. Teknik direktör Vincenzo Italiano, final düdüğüyle birlikte oyuncularıyla sevinmek yerine sahada bir pozisyonu anlatırken görüntülendi. 90. dakikada oyuna giren Ümit Akdağ'ın dikkatle dinlediği o an yayın görüntülerinde yer aldı ve sosyal medyada hızla konuşulmaya başladı. Italiano maç sonu açıklamalarında ise oyuncularını tebrik etti. Sahne, taraftarlardan hem destek hem espri dolu yorumlar aldı.

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Pek çok kişinin dikkatini çeken görüntüler şöyleydi:

Pek çok kişinin dikkatini çeken görüntüler şöyleydi:
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Maç sonu görüntüler şöyleydi:

Hoffenheim'a futbol dersi verilmiş, Italiano da işine aşık

Hoffenheim'a futbol dersi verilmiş, Italiano da işine aşık
twitter.com

Sahnenin sebebi o hava topu pozisyonu olabilir

Sahnenin sebebi o hava topu pozisyonu olabilir
twitter.com

Nübel'e bakışıyla sarılışı arasındaki baba-oğul sahnesi

Nübel'e bakışıyla sarılışı arasındaki baba-oğul sahnesi
twitter.com
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Yere atılıp faul bekleyene verilen ayar

Yere atılıp faul bekleyene verilen ayar
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Girer girmez gelen fırçaya iyi hoca yorumu

Girer girmez gelen fırçaya iyi hoca yorumu
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Ümit'in aklından geçenler

Ümit'in aklından geçenler
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Önce sevinç, sonra uyarı sırası

Önce sevinç, sonra uyarı sırası
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Hata, skor ne olursa olsun hata

Hata, skor ne olursa olsun hata
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Öne geçilse de hocanın gözü hâlâ sahada

Öne geçilse de hocanın gözü hâlâ sahada
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Yediği gollerin hesabını da sormasını isteyenler var

Yediği gollerin hesabını da sormasını isteyenler var
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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