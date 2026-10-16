Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano Galibiyet Sevincini Bırakıp Oyuncusunu Uyardı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 yenerek 2 maçta 2 galibiyetle 6 puana ulaştı. İlk yarısı golsüz biten maçta Murillo ile öne geçen siyah-beyazlılar, Hyeon-gyu Oh'un kısa sürede attığı iki golle farkı açtı. Hoffenheim'ın golleri Asllani'den ve 88. dakikada Machida'dan geldi. Teknik direktör Vincenzo Italiano, final düdüğüyle birlikte oyuncularıyla sevinmek yerine sahada bir pozisyonu anlatırken görüntülendi. 90. dakikada oyuna giren Ümit Akdağ'ın dikkatle dinlediği o an yayın görüntülerinde yer aldı ve sosyal medyada hızla konuşulmaya başladı. Italiano maç sonu açıklamalarında ise oyuncularını tebrik etti. Sahne, taraftarlardan hem destek hem espri dolu yorumlar aldı.
Pek çok kişinin dikkatini çeken görüntüler şöyleydi:
Maç sonu görüntüler şöyleydi:
Hoffenheim'a futbol dersi verilmiş, Italiano da işine aşık
Sahnenin sebebi o hava topu pozisyonu olabilir
Nübel'e bakışıyla sarılışı arasındaki baba-oğul sahnesi
Yere atılıp faul bekleyene verilen ayar
Girer girmez gelen fırçaya iyi hoca yorumu
Ümit'in aklından geçenler
Önce sevinç, sonra uyarı sırası
Hata, skor ne olursa olsun hata
Öne geçilse de hocanın gözü hâlâ sahada
Yediği gollerin hesabını da sormasını isteyenler var
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