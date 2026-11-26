Bunu Hiç Bilmiyordum Diyeceğiniz 14 Garip ve Şaşırtıcı Gerçek
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Bugünkü acayip bilgiler listesi, 'yok artık' dedirtecek 14 maddeyle geldi 🧠
1. Daniel Craig'in Skyfall filmindeki bir sahnede klasik bir tıraş bıçağıyla yaptığı tıraştan sonra, bu tıraş bıçakları satışında %400 bir artış yaşanmıştı.
2. Sovyet Rusya'da mahkumlar Lenin ve Stalin dövmeleri yaptırıyordu çünkü gardiyanların ulusal liderlerin fotoğraflarına ateş etmesine izin verilmiyordu.
3. Japonya Nara'da bulunan vahşi geyikler insanlarla o kadar kaynaşmış durumda ki şehrin içinde gezip, ikram karşılığında insanlara reverans bile yapıyorlar.
4. Büyük Giza Piramidi, İngiltere'deki Lincoln Katedrali 1311 yılında tamamlanana kadar insan eliyle yapılmış en büyük yapı olma unvanını taşıyordu.
5. David Bowie'nin gözleri aslında iki farklı renkte değildir, bir kavga sonucunda sol gözünde kalıcı gözbebeği genişlemesi meydana gelmiştir.
6. Kargalar, çocuklara yapılan Marşmelov Testi'ni başarıyla geçmiştir. Yiyecek ikram edildiğinde daha iyi bir ikramın geleceğini görürlerse ellerindeki yiyeceği yemeden bekletiyorlardı.
7. 1568 yılında Hollanda'nın tüm nüfusu, Katoliklikten Protestanlığa geçtikten sonra sapkın oldukları gerekçesiyle ölüme mahkum edilmişti.
8. Japonya'nın Shinkansen yüksek hızlı demiryolu sistemi, 50 yıllık hizmet hayatında bir kere bile ölümcül bir kaza yaşamamıştır.
9. Bir uyarıcı olan kafeinin aslında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşayan insanları sakinleştirdiği ve konsantre olmalarına yardımcı olduğu ortaya çıkmıştır.
10. Peru'da bulunan Chauchilla Mezarlığı'ndaki cesetler bölgenin çöl olması ve kurak iklim dolayısıyla o kadar iyi korunmuştur ki hala derileri ve saçları bulunmaktadır.
11. İngiltere'de Kraliçe o kadar kutsaldır ki onun tahttan mahrum bırakıldığını hayal etmek bile yasaktır.
12. Osuruk parmak izi gibidir, bakteriyel bileşimleri kişiye özgüdür. Bu yüzden kendi osuruğumuzdan rahatsız olmayız ama başkasınınkinden rahatsız oluruz.
13. Sör Patrick Stewart satranç oynamayı bilmiyordu ta ki X-Men çekimlerinde öğrenene kadar.
14. 1912 yılından ayrımcılığın sonuna kadar, 'Siyah Cennet' olarak bilinen Idlewild siyahi Amerikalıların müdahale olmaksızın balık tutabileceği, avlanabileceği, tatil yapabileceği, partileyip arazi satın alabileceği birkaç yerden biriydi.
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