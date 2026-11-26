Senin toksik tarafın ortaya çıktığında ilişkiler adeta psikolojik bir satranç tahtasına dönüşebilir. Güven senin için her şeydir ama bir kez şüpheye düştüğünde karşındaki kişiyi sorgulamadan rahat edemeyebilirsin. Kiminle konuştuğu, neyi neden söylediği, hangi ayrıntıyı sakladığı... Zihninde küçük bir dedektif çalışmaya başlar. Üstelik bazen ortada somut bir sorun olmasa bile sezgilerine fazlasıyla güvenerek kendi senaryonu oluşturabilirsin. Kıskançlığın yoğunlaştığında bunu sevginin bir göstergesi gibi görmen de mümkün. En zorlayıcı tarafın ise kolay kolay unutmaman. Sana yapılan bir haksızlığı, söylenen bir sözü ya da yaşadığın bir hayal kırıklığını zihninde uzun süre taşıyabilirsin. Her şey normale dönmüş gibi görünse bile geçmişte yaşananları bir tartışma sırasında yeniden gündeme getirebilirsin. Bazen sessizliğinle karşı tarafı cezalandırır, bazen de onun seni ne kadar önemsediğini anlamak için sınırlarını zorlayabilirsin. Duygularını doğrudan ifade etmek yerine karşı tarafın kendiliğinden anlamasını beklediğinde ilişkilerde gereksiz güç savaşları başlayabilir. Zirvede olmanın nedeni kötü biri olman değil; duygularının yoğunluğunu yönetemediğinde bu yoğunluğun çevrendekileri de etkileyebilmesi. Sevmeyi de kızmayı da derinden yaşıyorsun. Fakat birini sevmenin onu sürekli sınamak, kontrol etmek ya da geçmiş hatalarıyla yüzleştirmek anlamına gelmediğini hatırlamalısın. Güvenmek, her şeyi bilmek zorunda olmak değildir. Biraz daha açık iletişim kurduğunda ve intikam yerine çözümü seçtiğinde en toksik özelliklerini güçlü bir bağlılığa dönüştürebilirsin.