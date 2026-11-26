En Toksik Burçlar Sıralandı! Sen Kaçıncı Sıradasın?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Herkes kendi burcunun iyi özelliklerini anlatmayı sever ama konu toksik davranışlara gelince işler biraz değişiyor! Kimi kıskançlığını sevgi zanneder, kimi her tartışmada haklı çıkmaya çalışır, kimi de hiçbir şey söylemeden karşısındakini suçlu hissettirmeyi başarır.
Peki burçların gölge tarafları bir sıralamaya dönüştürülseydi kim zirveye yerleşirdi?
Hangi burçsun?
1. Akrep
2. İkizler
3. Aslan
4. Koç
5. Oğlak
6. Yengeç
7. Boğa
8. Başak
9. Terazi
10. Balık
11. Yay
12. Kova
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın