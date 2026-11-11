Aşırı Düşünmede Zirvede Olan Burçlar! Seninki Kaçıncı Sırada?
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Bir mesajın sonundaki noktayı neden koyduğunu saatlerce düşünenler, yaşanmamış konuşmaların provasını yapanlar, geçmişte söyledikleri tek bir cümleyi tekrar tekrar hatırlayanlar... Aşırı düşünmek bazıları için adeta günlük bir rutin! Peki astrolojiye göre hangi burçlar zihinlerini susturmakta daha çok zorlanıyor?
Burcunu seç, aşırı düşünme sıralamasındaki yerini öğren!
1. Başak
2. Yengeç
3. İkizler
4. Akrep
5. Balık
6. Oğlak
7. Terazi
8. Kova
9. Boğa
10. Koç
11. Aslan
12. Yay
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