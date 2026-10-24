Aşkta En Gururlu Burç Belli Oldu! Sen Kaçıncı Sıradasın?
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Aşk söz konusu olduğunda bazıları gururunu bir kenara bırakıp ilk adımı atmaktan çekinmezken bazıları, içinde fırtınalar kopsa bile duygularını belli etmemeyi tercih ediyor. Peki ya kalbi kırıldığında bile geri adım atmayanlar, özlediği hâlde mesaj atmayanlar ve aşkı için savaşmak yerine sessizce uzaklaşanlar?
Hazırsan bakalım, aşkta en gururlu burçlar sıralamasında sen kaçıncı sıradasın?
Burcunu seç!
1. Aslan
2. Akrep
3. Oğlak
4. Kova
5. Boğa
6. Başak
7. Terazi
8. Koç
9. Yay
10. İkizler
11. Yengeç
12. Balık
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