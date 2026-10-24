Aşkta En Gururlu Burç Belli Oldu! Sen Kaçıncı Sıradasın?

Aşkta gurur denince akla gelen ilk burçlardan biri Aslan! Sevilmek, değer görmek ve özel hissetmek Aslan için oldukça önemli. Birine âşık olduğunda bütün ilgisini ve sevgisini gösterebilir; ancak karşılığında görmezden gelindiğini ya da değersiz hissettirildiğini düşünürse tavrı bir anda değişebilir.

Aslan burcu, kırıldığını her zaman açıkça belli etmeyebilir. Bazen hiçbir şey olmamış gibi davranır, bazen de karşısındaki kişinin hatasını fark etmesini bekler. İlk adımı atmak onun için imkânsız değildir ama kendisini küçük düşürdüğünü düşündüğü bir durumda geri dönmek kolay olmaz.

Üstelik Aslan, aşk uğruna kendi değerinden vazgeçmek istemez. İçinde hâlâ sevgi olsa bile gururunu korumayı seçebilir. Astrolojik yorumlara göre aşkta gurur sıralamasının zirvesinde Aslan var!