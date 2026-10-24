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Aşkta En Gururlu Burç Belli Oldu! Sen Kaçıncı Sıradasın?

Aşkta En Gururlu Burç Belli Oldu! Sen Kaçıncı Sıradasın?

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
24.10.2026 - 09:01
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Aşk söz konusu olduğunda bazıları gururunu bir kenara bırakıp ilk adımı atmaktan çekinmezken bazıları, içinde fırtınalar kopsa bile duygularını belli etmemeyi tercih ediyor. Peki ya kalbi kırıldığında bile geri adım atmayanlar, özlediği hâlde mesaj atmayanlar ve aşkı için savaşmak yerine sessizce uzaklaşanlar?

Hazırsan bakalım, aşkta en gururlu burçlar sıralamasında sen kaçıncı sıradasın?

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Burcunu seç!

1. Aslan

Aşkta gurur denince akla gelen ilk burçlardan biri Aslan! Sevilmek, değer görmek ve özel hissetmek Aslan için oldukça önemli. Birine âşık olduğunda bütün ilgisini ve sevgisini gösterebilir; ancak karşılığında görmezden gelindiğini ya da değersiz hissettirildiğini düşünürse tavrı bir anda değişebilir.

Aslan burcu, kırıldığını her zaman açıkça belli etmeyebilir. Bazen hiçbir şey olmamış gibi davranır, bazen de karşısındaki kişinin hatasını fark etmesini bekler. İlk adımı atmak onun için imkânsız değildir ama kendisini küçük düşürdüğünü düşündüğü bir durumda geri dönmek kolay olmaz.

Üstelik Aslan, aşk uğruna kendi değerinden vazgeçmek istemez. İçinde hâlâ sevgi olsa bile gururunu korumayı seçebilir. Astrolojik yorumlara göre aşkta gurur sıralamasının zirvesinde Aslan var!

2. Akrep

Akrep burcu, duygularını yoğun yaşamasına rağmen onları herkese göstermeyi sevmez. Birine bağlandığında derin bir sevgi besleyebilir; fakat güveni sarsıldığında ya da ihanete uğradığını düşündüğünde kendisini tamamen kapatabilir. Onun için aşk yalnızca hissetmek değil, aynı zamanda güvenebilmek demektir.

Akrep'in gururu çoğu zaman sessizliğinde ortaya çıkar. Özlediği hâlde aramamak, kırıldığı hâlde açıklama yapmamak ya da karşısındaki kişinin kendiliğinden geri dönmesini beklemek onun tavırları arasında sayılır. Duygularını kontrol altında tutmaya çalışırken karşı tarafa mesafeli görünebilir.

Bir Akrep'in kalbini yeniden kazanmak kolay olmayabilir. Çünkü yaşadığı hayal kırıklığını hemen geride bırakmak yerine uzun süre değerlendirebilir. Aşkta gururunu kolay kolay çiğnemeyen Akrep, ikinci sırada!

3. Oğlak

Oğlak burcu, aşkta bile mantığını ve özsaygısını korumaya çalışan burçlardan biri olarak yorumlanır. Duyguları ne kadar güçlü olursa olsun, karşısındaki kişinin kendisine nasıl davrandığına dikkat eder. Sürekli çaba gösteren, hep ilk adımı atan ya da sevgisini kanıtlamak zorunda kalan taraf olmak istemez.

Oğlak'ın gururu gösterişli çıkışlarla değil, kararlı tavırlarla kendini belli eder. Bir ilişkide değer görmediğini düşünürse duygularını geri plana atıp uzaklaşabilir. İçinde hâlâ umut taşısa bile yeniden denemek için karşısındaki kişinin de sorumluluk almasını bekleyebilir.

Onun için sevgi kadar saygı ve istikrar da önemlidir. Bir kez kararını verdiğinde geri adım atması zor olabilir. Aşkında sağlam duruşundan ödün vermeyen Oğlak, üçüncü sırada!

4. Kova

Kova burcu, duygusal bağımsızlığına önem veren ve ilişkilerinde kendi alanını korumak isteyen bir burç olarak bilinir. Âşık olduğunda bile hayatının merkezine yalnızca ilişkisinin yerleşmesini istemez. Bu nedenle karşısındaki kişiye ihtiyaç duyduğunu belli etmekte zorlanabilir.

Kova'nın gururu, özellikle duygusal açıdan savunmasız hissettiğinde ortaya çıkar. Özlese bile bunu hemen dile getirmeyebilir; bir tartışmanın ardından kendi içine çekilip karşı tarafın adım atmasını bekleyebilir. Bazen bu mesafe, hislerinin azlığından değil, özgürlüğünü ve kontrol duygusunu kaybetmek istememesinden kaynaklanır.

Bir Kova için ilişki içinde kendisi olabilmek oldukça önemlidir. Sevdiği kişiye geri dönmesi mümkün olsa da bunu baskıyla değil, kendi kararıyla yapmak ister. Duygularını belli etmeden mesafesini koruyan Kova, dördüncü sırada!

5. Boğa

Boğa burcu, sevdiğinde kolay kolay vazgeçmeyen ama kırıldığında da kolay kolay unutmayan burçlardan biri olarak görülür. İlişkilerinde güven ve sadakat arar. Birine alışması ve bağlanması zaman alabilir; ancak bağlandıktan sonra ilişkiyi korumak için ciddi bir çaba gösterebilir.

Ne var ki Boğa'nın sabrı tükendiğinde gururu devreye girebilir. Kendisine yapılan haksızlığı görmezden gelmekte zorlanır ve bir kez karar verdiyse fikrini değiştirmek kolay olmaz. Özlese bile ilk adımı atmak yerine karşı tarafın hatasını anlamasını bekleyebilir.

Boğa'nın gururu biraz da inatçılığıyla birleşir. Bazen iki taraf da birbirini özlediği hâlde kimse geri adım atmadığı için araya mesafe girebilir. Sevgisi güçlü, inadı daha da güçlü Boğa, beşinci sırada!

6. Başak

Başak burcu, aşk hayatında ayrıntıları inceleyen ve karşısındaki kişinin davranışlarını dikkatle değerlendiren bir burç olarak yorumlanır. Bir ilişkide sorun yaşadığında yalnızca duygularıyla hareket etmek yerine neyin yanlış gittiğini anlamaya çalışabilir. Bu nedenle kırgınlığını hemen belli etmek yerine önce kendi içinde değerlendirmeyi seçebilir.

Başak'ın gururu, çoğu zaman karşılıksız çaba göstermek istememesinden kaynaklanır. Sürekli kendisinin aradığı, sorunları kendisinin çözdüğü ya da ilişkiyi tek başına yürüttüğü bir düzende kalmak istemez. Bir noktadan sonra geri çekilip karşısındaki kişinin de emek verip vermeyeceğini görmek isteyebilir.

Her ne kadar duygularını analiz etmeye çalışsa da Başak da özleyebilir, pişman olabilir ve yeniden denemek isteyebilir. Ancak bunun için yaşanan sorunların gerçekten çözüleceğine inanması gerekir. Kalbiyle mantığı arasında denge kurmaya çalışan Başak, altıncı sırada!

7. Terazi

Terazi burcu, ilişkilerinde uyumu ve karşılıklı anlayışı önemseyen bir burç olarak bilinir. Aşk hayatında huzursuzluk yaşamak istemediği için bazen gururunu geri plana atıp barışmak için ilk adımı atabilir. Ancak bu, her durumda alttan alacağı anlamına gelmez.

Terazi kendisini değersiz hissettiğinde ya da çabasının karşılığını alamadığında mesafe koyabilir. Bir yandan ilişkinin düzelmesini isterken diğer yandan ilk adımı kendisinin atmasından yorulabilir. Bu ikilem, zaman zaman kararsız görünmesine neden olabilir.

Onun için önemli olan yalnızca haklı çıkmak değil, ilişkinin iki taraf için de iyi hissettirmesidir. Yine de sürekli taviz verdiğini düşünürse gururunu korumayı seçebilir. Aşkın huzurunu isteyen ama gerektiğinde sınır çizen Terazi, yedinci sırada!

8. Koç

Koç burcu, cesur ve girişken tavrıyla tanınır. Âşık olduğunda duygularını belli etmekten ya da ilk adımı atmaktan çoğu zaman çekinmez. Ne istediğini doğrudan ifade etmeyi tercih edebilir. Bu nedenle gururu yüzünden sevdiği kişiye yaklaşmaktan tamamen vazgeçmesi her zaman beklenmez.

Ancak Koç'un da hassas bir noktası vardır: reddedilmek ya da önemsenmediğini hissetmek. Bir kez karşılık görmediğini düşündüğünde hızla geri çekilebilir. İçinde hâlâ duygular olsa bile aynı ilgiyi tekrar tekrar göstermek istemeyebilir.

Koç için gurur, çoğu zaman uzun süre sessiz kalmaktan çok kendi değerini korumakla ilgilidir. Barışmak istiyorsa bunu doğrudan söyleyebilir ama aynı hataların tekrarlanmasına da tahammül etmeyebilir. İlk adımı atmaktan korkmayan, fakat karşılıksız çabaya da yanaşmayan Koç, sekizinci sırada!

9. Yay

Yay burcu, özgürlüğüne düşkün ve hayatı fazla ağırlaştırmadan yaşamayı seven bir burç olarak yorumlanır. Aşk hayatında sorunlar yaşadığında sürekli aynı konunun etrafında dönmek yerine önüne bakmayı tercih edebilir. Bu yaklaşım, dışarıdan gururlu ya da umursamaz görünmesine neden olabilir.

Yay için bir ilişki ne kadar önemli olursa olsun kendi hayatını ve mutluluğunu tamamen ikinci plana atmak istemez. Özlese bile kendisini mutsuz eden bir ilişkiye geri dönmek konusunda temkinli davranabilir. Bazen ilk adımı atar, bazen de her şeyin doğal akışında çözülmesini bekler.

Onun gururu, çoğunlukla kendi özgürlüğünü korumakla ilişkilendirilir. Karşılıklı sevgi ve samimiyet varsa geri adım atmaktan çekinmeyebilir; ancak baskı altında hissettiğinde uzaklaşabilir. Kalbinin sesini dinlerken özgürlüğünü de koruyan Yay, dokuzuncu sırada!

10. İkizler

İkizler burcu, iletişim becerileri ve değişken ruh hâliyle ilişkilendirilir. Aşk hayatında yaşanan bir kırgınlığın ardından uzun süre sessiz kalmak yerine konuşmayı, mesaj atmayı ya da konuyu farklı bir açıdan ele almayı tercih edebilir. Bu nedenle gururunu aşması bazı durumlarda daha kolay olabilir.

Elbette İkizler de incindiğinde geri çekilebilir. Özellikle karşısındaki kişinin kendisini anlamadığını düşündüğünde ilgisini başka alanlara yöneltebilir. Duygularını konuşarak çözmeye çalışsa da aynı sorunların tekrarlanması hâlinde iletişimi kesmeyi seçebilir.

İkizler için bir ilişkinin devam etmesinde merak, sohbet ve zihinsel uyum önemli görülür. İçinde hâlâ konuşulacak şeyler olduğunu düşünüyorsa ilk adımı atabilir. Gururundan çok iletişime şans veren İkizler, onuncu sırada!

11. Yengeç

Yengeç burcu, duygusal hassasiyeti ve bağlılığıyla öne çıkar. Sevdiği kişiye karşı koruyucu davranabilir ve ilişkisinin devam etmesi için elinden geleni yapabilir. Kırıldığında ise gururuyla duyguları arasında kalabilir; bir yandan geri dönmek isterken diğer yandan yeniden incinmekten korkabilir.

Yengeç'in gururu çoğu zaman kendisini koruma isteğiyle bağlantılıdır. Özlediği kişiye hemen ulaşmak yerine onun da kendisini düşünüp düşünmediğini anlamaya çalışabilir. Ancak duygusal güveni yeniden oluştuğunda barışmaya ve sorunları çözmeye daha açık olabilir.

Bu burç için geçmişte yaşanan güzel anılar da önemlidir. Sevdiği kişiye karşı hisleri devam ediyorsa gururunu bir kenara bırakıp yeniden yakınlaşmayı deneyebilir. Kalbinin sesini tamamen susturamayan Yengeç, on birinci sırada!

12. Balık

Balık burcu, romantik ve duygusal yönüyle tanınır. Aşkı yoğun yaşamaya, sevdiği kişiyi anlamaya ve ilişkideki sorunları empatiyle çözmeye eğilimli olduğu düşünülür. Bu nedenle bazı durumlarda gururundan önce duygularını ve karşısındaki kişinin hislerini önemseyebilir.

Balık, kırıldığında içine kapanabilir ve bir süre uzaklaşabilir. Ancak özlem ağır bastığında yeniden iletişim kurmak, barışmak ya da ilişkide yeni bir sayfa açmak isteyebilir. Onun için önemli olan her zaman kimin haklı olduğu değil, aradaki sevginin hâlâ yaşayıp yaşamadığıdır.

Bu, Balık'ın sınırlarının olmadığı anlamına gelmez. Tekrarlanan hayal kırıklıkları karşısında o da vazgeçebilir. Ancak astrolojik yorumlarda duygularının peşinden gitmesi ve affetmeye açık olmasıyla öne çıkar. Aşkta gururunu en kolay geride bırakabilecek burç olarak Balık, on ikinci sırada!

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Tuğba
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