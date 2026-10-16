Flört Enerjine Göre Ruh Eşinin Burcunu Buluyoruz!
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Burçların aşk hayatını yönetip yönetmediğini bilmiyoruz ama doğru kişiyle aynı frekansta olmak güzel şey! 10 soruyu cevapla, bakalım yıldızlar sana hangi burçtan biriyle flört etmeni öneriyor.
Hazırsan başla!
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1. Mesajlaşırken senin tarzın hangisi?
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2. Cumartesi günü önünde bomboş. Ne yaparsın?
3. Tatilde ilk yaptığın şey ne olur?
4. Sana beklenmedik bir sürpriz yapıldı. Tepkin?
5. Bir ilişkide sana göre kırmızı bayrak hangisi?
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6. İçecek alacaksınız. Sen ne seçersin?
7. Tartışma sırasında ilk yaklaşımın ne olur?
8. İlk buluşmanın atmosferi nasıl olsun?
Siz Koç burcundan biriyle birlikte olmalısınız!
Siz Boğa burcundan biriyle birlikte olmalısınız!
Siz İkizler burcundan biriyle birlikte olmalısınız!
Siz Yengeç burcundan biriyle birlikte olmalısınız!
Siz Aslan burcundan biriyle birlikte olmalısınız!
Siz Başak burcundan biriyle birlikte olmalısınız!
Siz Terazi burcundan biriyle birlikte olmalısınız!
Siz Akrep burcundan biriyle birlikte olmalısınız!
Siz Yay burcundan biriyle birlikte olmalısınız!
Siz Oğlak burcundan biriyle birlikte olmalısınız!
Siz Kova burcundan biriyle birlikte olmalısınız!
Siz Balık burcundan biriyle birlikte olmalısınız!
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