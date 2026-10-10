Bilinçaltı Testi: Neden Hep Aynı Tip İnsanlara Aşık Oluyorsun?
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Hiç 'Ben neden hep aynı tip insanlardan hoşlanıyorum?' diye düşündün mü? Bazen isimler, yüzler ve hayat hikayeleri değişse de bizi çeken özellikler şaşırtıcı şekilde aynı kalabiliyor. Ulaşılması zor insanlar, fazla özgüvenli ve baskın karakterler, sürekli ilgiye ihtiyaç duyan kişiler ya da güven veren ve sakin insanlar. Belki de aşk hayatındaki seçimlerinin sandığından daha derin bir nedeni vardır.
Haydi öğrenelim!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Birinden hoşlanmaya başladığında seni en çok ne etkiler?
3. Birinin sana geç cevap vermesi sende ne yaratır?
4. Aşk hayatında seni en hızlı içine çeken durum hangisi?
5. Bir ilişkide partnerinin sana en çok ne hissettirmesini istersin?
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6. Flört ettiğin kişi bir anda senden uzaklaşırsa ne yaparsın?
7. Bir insanın geçmişinde çok fazla ilişki ve karmaşa olması seni nasıl etkiler?
8. Sana göre aşk biraz da...
9. Aşk hayatında aslında en çok neyi arıyorsun?
10. Birinin sana "Sen diğerlerinden farklısın" demesi sende ne yaratır?
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Ulaşılması Zor İnsanlara Aşıksın
Kurtarılması Gereken İnsanlara Aşıksın
Güçlü ve Baskın İnsanlara Aşıksın
Güven Veren İnsanlara Aşıksın
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