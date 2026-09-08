Sevgiline Gerçekten Güveniyor musun? İçindeki Şüpheyi Test Et!

Bir ilişkide güven, “Bana asla yalan söylemez” demekten çok daha fazlasıdır. Bazen ortada hiçbir somut neden yokken içimize bir şüphe düşebilir, bazen de küçücük bir davranış geçmişte yaşadığımız bir şeyi hatırlatıp alarm zillerini çaldırabilir. Peki senin içindeki o ses gerçekten sezgilerin mi konuşuyor, yoksa kaybetme korkun mu?

Haydi öğrenelim!