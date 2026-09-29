"Kötü Alışkanlık" Denilen Ama Psikoloğa Göre Güçlü Sezgilerin İşareti Olan Davranışlar

'Sezgisel biriyim' cümlesi son yıllarda sosyal medyanın en popüler tanımlarından biri haline geldi. Ama sezginin mistik bir altıncı hisle sınırlı olmadığını, arkasında sağlam bir psikoloji yattığını biliyor muydunuz?

Lisanslı psikolog ve performans koçu Dr. Brittany McGeehan'a göre güçlü sezgi, aslında beynin örüntüleri hızla tanıma ve bilgiyi her adımı bilinçli olarak düşünmeden anlamlandırma becerisi. Beyin küçük ipuçlarını fark ediyor, bunları geçmiş deneyimlerle ilişkilendiriyor ve siz nedenini açıklayamadan içinizde bir şeylerin 'doğru' ya da 'ters' olduğuna dair bir his oluşturuyor.

İşte, bugüne kadar 'kötü bir alışkanlık' olarak gördüğünüz ama aslında sezgilerinize işaret eden o alışkanlıklar...