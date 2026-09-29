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"Kötü Alışkanlık" Denilen Ama Psikoloğa Göre Güçlü Sezgilerin İşareti Olan Davranışlar

"Kötü Alışkanlık" Denilen Ama Psikoloğa Göre Güçlü Sezgilerin İşareti Olan Davranışlar

psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 11:53
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'Sezgisel biriyim' cümlesi son yıllarda sosyal medyanın en popüler tanımlarından biri haline geldi. Ama sezginin mistik bir altıncı hisle sınırlı olmadığını, arkasında sağlam bir psikoloji yattığını biliyor muydunuz?

Lisanslı psikolog ve performans koçu Dr. Brittany McGeehan'a göre güçlü sezgi, aslında beynin örüntüleri hızla tanıma ve bilgiyi her adımı bilinçli olarak düşünmeden anlamlandırma becerisi. Beyin küçük ipuçlarını fark ediyor, bunları geçmiş deneyimlerle ilişkilendiriyor ve siz nedenini açıklayamadan içinizde bir şeylerin 'doğru' ya da 'ters' olduğuna dair bir his oluşturuyor.

İşte, bugüne kadar 'kötü bir alışkanlık' olarak gördüğünüz ama aslında sezgilerinize işaret eden o alışkanlıklar...

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Konuşmaları kafanızda tekrar tekrar oynatıyorsunuz

Konuşmaları kafanızda tekrar tekrar oynatıyorsunuz

McGeehan, ünlü psikolog Daniel Kahneman'ın 'Hızlı ve Yavaş Düşünme' kitabında anlattığı 'Sistem 1' düşünmenin, yani hızlı ve otomatik düşünme biçiminin, sezgiyi açıklamaya yardımcı olduğunu söylüyor. Bazen bu sezgi bedende de kendini gösteriyor: Ürpermek ya da tüylerin diken diken olması gibi. Nörobilimci Antonio Damasio'nun 'somatik işaretçi hipotezi' de bedensel duyguların karar verme sürecimizi etkilediği fikrine dayanıyor.

McGeehan'a göre sezgisel insanların bazı alışkanlıkları, dışarıdan 'verimsiz' göründüğü için kötü alışkanlık olarak etiketleniyor. Oysa bu davranışlar beynin arka planda bilgi işlemeye devam ettiğinin işareti olabilir.

Bu davranışlardan ilki, bir sohbet bittikten sonra onu zihninizde tekrar tekrar oynatmak. Muhtemelen 'fazla düşünen' biri olarak anılıyorsunuz. Ancak McGeehan'a göre bu, bilinçaltı işlemenin bir parçası olabilir. Beyin bilgiyi sürekli alıyor, geçmiş deneyimlerle karşılaştırıyor ve siz farkında olmadan örüntüleri yakalıyor.

İnsanlardaki ve ortamdaki en küçük değişiklikleri fark ediyorsunuz

İnsanlardaki ve ortamdaki en küçük değişiklikleri fark ediyorsunuz

Birinin ses tonundaki, yüz ifadesindeki, enerjisindeki ya da davranışındaki küçük bir değişimi hemen fark eden biri misiniz? Bu özellik genellikle 'fazla hassas olmak' ya da 'her şeyden anlam çıkarmak' olarak yorumlanıyor.

McGeehan'a göre bu, kişinin çevresinden daha fazla bilgi topladığı anlamına geliyor.

Sık sık hayal kuruyorsunuz

Sık sık hayal kuruyorsunuz

Pencereden dışarı dalıp gittiğinizde beyniniz aslında boş durmuyor olabilir. McGeehan, en sevdiği beyin bölgesinin 'varsayılan mod ağı' olduğunu söylüyor. Bu ağ; geçmişi hatırlama, geleceği hayal etme, kendimiz ve başkaları hakkında düşünme ve zihnin serbestçe dolaşması gibi içe dönük düşünme süreçlerini destekleyen birbirine bağlı beyin bölgelerinden oluşuyor.

Hayal kurarken beyin arka planda deneyimleri, anıları ve olasılıkları birbirine bağlıyor.

İçgüdünüze güveniyorsunuz

İçgüdünüze güveniyorsunuz

Zor bir kararın eşiğindeyken 'İçinden ne geliyor?' sorusunu hepimiz duymuşuzdur. Ama bazen patronlar ya da aile üyeleri, daha mantıklı görünen yolu seçmediğiniz için hata yaptığınızı düşünebilir.

McGeehan'a göre içgüdü, beynin sizin kelimelere dökebilmenizden önce fark ettiği bir şeyin bilince ulaşan sinyali olabilir. Bu yüzden sezgisel insanlar bu hisleri ciddiye almayı öğreniyor. Yine de psikolog, içgüdüyü tek başına bir karar değil, verilerden biri olarak görmeyi ve 'Neyi fark ediyor olabilirim?' diye sorup ek kanıt aramayı öneriyor.

Tutarsızlıkları hemen yakalıyorsunuz

Tutarsızlıkları hemen yakalıyorsunuz

Biri size 'İyiyim' dediğinde davranışlarının bu sözle uyuşmadığını fark edip aslında iyi olmadığını anlıyor musunuz? Çevrenizdekiler buna 'fazla analiz etmek' diyebilir.

McGeehan'a göre tutarsızlıkları fark etmek değerli bir beceri. Ancak bir tutarsızlığı fark etmek, onun nedenini bildiğiniz anlamına gelmiyor. Üstelik ne kadar sezgisel olursanız olun, kimse bir insanı onun kendini tanıdığından daha iyi tanıyamaz.

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Herkes konuyu kapattıktan sonra bile soru sormaya devam ediyorsunuz

Herkes konuyu kapattıktan sonra bile soru sormaya devam ediyorsunuz

Herkes için konu kapanmış olabilir ama sizin için değil. Sezgisel insanlar bazen bir şeyin yerine oturmadığını, nedenini bilmeden önce hissediyor.

McGeehan, bu durumun dışarıdan saplantılı ya da gereksiz şüpheci görünebileceğini kabul ediyor. Ancak bu tutarsızlıkların peşinden gitmenin, başkalarının gözden kaçırdığı bilgileri ortaya çıkarabileceğini söylüyor.

Karar vermeden önce "bir gece uyumak" istiyorsunuz

Karar vermeden önce "bir gece uyumak" istiyorsunuz

Hızlı yaşanan günümüz dünyası anında karar vermemizi bekliyor. Ama güçlü sezgilere sahip insanlar genellikle 'Bir gece düşüneyim' demeyi tercih ediyor.

McGeehan'a göre bu kararsızlık gibi görünebilir. Ancak karmaşık bir karardan bir süre uzaklaşmak, bilgilerin yerine oturmasına ve ilk bakışta görülmeyen endişelerin ortaya çıkmasına fırsat tanıyor. Sorun, bu bekleyişin sürekli bir kaçışa dönüşmesiyle başlıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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