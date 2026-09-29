Abiye Kuzu Gidince Her Şey Bitti: Reyting Rekortmeni Türk Malı'nı Bitiren Set Kavgasının Perde Arkası!

Olayın fitilini sette yaşanan tartışma ateşledi. Haberlere göre Sezer, Kaya'nın sürekli kapris yaptığını öne sürdü, Kaya ise ağlayarak seti terk etti. Yapım ekibinden Tayfun Güneyer o günlerde bunların her sette olabilecek şeyler olduğunu, oyuncu kadrosunun aynen devam ettiğini söylemişti. Ancak 25 Kasım 2010'da Kaya'nın, sözleşmesi bittiği için birkaç bölüm sonra diziden ayrılacağı duyuruldu. Şafak Sezer ise kavga söylentilerini yalanladı: 'Binnur, sözleşmesi biteceği için ayrıldı. Dostluğumuzda, arkadaşlığımızda değişiklik yok.' Yerine yeni bir Abiye alınmasına da sıcak bakmadı. Seyirci Abiye Kuzu'suz Türk Malı'na ısınamadı, reytingler düştü ve dizi 33. bölümle 7 Ocak 2011'de veda etti. Güneyer daha sonra Full Ekran'da, Abiye Kuzu olmadan Türk Malı'nın olamayacağını dile getirdi.