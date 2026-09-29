Abiye Kuzu Gidince Her Şey Bitti: Reyting Rekortmeni Türk Malı'nı Bitiren Set Kavgasının Perde Arkası!
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Ekranın en uyumsuz çifti Abiye ve Erman Kuzu, kamera arkasında da bir o kadar gergin çıktı. Şafak Sezer ile Binnur Kaya arasındaki set tartışması ikilinin yollarını ayırdı, Abiye Kuzu'nun gidişi de Türk Malı'nın kaderini çizdi. Peki reyting rekorları kıran dizi nasıl bu kadar çabuk sona geldi? Yıllar sonra yeniden gündeme gelen o günlerde yaşananları anlatalım.
Kaynak: Duyuldumu
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Türk Malı, 15 Mart 2010'da Show TV'de başladı ve Abiye ile Erman Kuzu'nun trajikomik evliliğini anlattı.
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Binnur Kaya'nın sözleşmesi yenilenmedi, Abiye Kuzu'suz kalan Türk Malı 7 Ocak 2011'de yayından kalktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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