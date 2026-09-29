article/comments
article/share
Haberler
TV
Abiye Kuzu Gidince Her Şey Bitti: Reyting Rekortmeni Türk Malı'nı Bitiren Set Kavgasının Perde Arkası!

Abiye Kuzu Gidince Her Şey Bitti: Reyting Rekortmeni Türk Malı'nı Bitiren Set Kavgasının Perde Arkası!

şafak sezer
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.09.2026 - 12:25
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ekranın en uyumsuz çifti Abiye ve Erman Kuzu, kamera arkasında da bir o kadar gergin çıktı. Şafak Sezer ile Binnur Kaya arasındaki set tartışması ikilinin yollarını ayırdı, Abiye Kuzu'nun gidişi de Türk Malı'nın kaderini çizdi. Peki reyting rekorları kıran dizi nasıl bu kadar çabuk sona geldi? Yıllar sonra yeniden gündeme gelen o günlerde yaşananları anlatalım.

Kaynak: Duyuldumu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk Malı, 15 Mart 2010'da Show TV'de başladı ve Abiye ile Erman Kuzu'nun trajikomik evliliğini anlattı.

Türk Malı, 15 Mart 2010'da Show TV'de başladı ve Abiye ile Erman Kuzu'nun trajikomik evliliğini anlattı.

Kuzey Production imzalı dizi, 20 yıldır evli olan ve birbirinden bunalmasına rağmen aynı evde yaşamak zorunda kalan bir çifti merkezine alıyordu. Erman'ı Şafak Sezer, Abiye'yi Binnur Kaya oynadı. İkilinin atışmaları izleyiciyi ekrana kilitledi ve dizi reytinglerde bir numaraya oturdu. Abartılı replikler işin bir de RTÜK ayağını getirdi: Türkçeyi bozduğu gerekçesiyle diziye ikinci kez uyarı cezası verildi. Ekranda kahkaha bitmiyordu ama sette ipler çoktan gerilmişti.

Binnur Kaya'nın sözleşmesi yenilenmedi, Abiye Kuzu'suz kalan Türk Malı 7 Ocak 2011'de yayından kalktı.

Binnur Kaya'nın sözleşmesi yenilenmedi, Abiye Kuzu'suz kalan Türk Malı 7 Ocak 2011'de yayından kalktı.

Olayın fitilini sette yaşanan tartışma ateşledi. Haberlere göre Sezer, Kaya'nın sürekli kapris yaptığını öne sürdü, Kaya ise ağlayarak seti terk etti. Yapım ekibinden Tayfun Güneyer o günlerde bunların her sette olabilecek şeyler olduğunu, oyuncu kadrosunun aynen devam ettiğini söylemişti. Ancak 25 Kasım 2010'da Kaya'nın, sözleşmesi bittiği için birkaç bölüm sonra diziden ayrılacağı duyuruldu. Şafak Sezer ise kavga söylentilerini yalanladı: 'Binnur, sözleşmesi biteceği için ayrıldı. Dostluğumuzda, arkadaşlığımızda değişiklik yok.' Yerine yeni bir Abiye alınmasına da sıcak bakmadı. Seyirci Abiye Kuzu'suz Türk Malı'na ısınamadı, reytingler düştü ve dizi 33. bölümle 7 Ocak 2011'de veda etti. Güneyer daha sonra Full Ekran'da, Abiye Kuzu olmadan Türk Malı'nın olamayacağını dile getirdi.

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın