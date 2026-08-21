Bambaşka Birine Döndü: Şafak Sezer'in Verdiği Kilolar Dikkat Çekti!

Türk sinemasında adı artık belirli bir komedi tarzıyla özdeşleşen isimlerden biri hiç şüphesiz Şafak Sezer. Kariyerinin ilk yıllarından bu yana kendine has mimikleri, doğaçlamaları ve zaman içerisinde günlük dile bile yerleşen replikleriyle geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu, özellikle 2000'li yıllardan itibaren komedi sinemasının vazgeçilmez yüzlerinden biri haline geldi.

Kutsal Damacana, Kolpaçino, Maskeli Beşler, Alemin Kıralı ve daha birçok yapımla hafızalara kazınan Sezer'in eski filmleri bugün bile sosyal medyada dönüp dolaşıp önümüze çıkıyor. Özellikle Kolpaçino serisinden sahnelerin ve repliklerin sosyal medyada yeniden viral olması, genç kuşağın da Şafak Sezer'i yakından tanımasını sağladı.

Son yıllarda eski ve sevilen serilerini devam ettirmeyi de ihmal etmeyen oyuncu, Kutsal Damacana 5: Zombi ile Fikret karakterine yeniden hayat verirken 2026'nın başında Ketenpere: Dalavere ile seyirci karşısına çıktı.