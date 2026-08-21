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Bambaşka Birine Döndü: Şafak Sezer'in Verdiği Kilolar Dikkat Çekti!

Bambaşka Birine Döndü: Şafak Sezer'in Verdiği Kilolar Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.08.2026 - 13:53
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Yıllardır kendine has mizahı, unutulmaz replikleri ve kültleşen komedi filmleriyle hayatımızda olan Şafak Sezer, bu kez yeni bir projesiyle değil son haliyle gündeme geldi. Bir süredir verdiği kilolar ve yüzündeki değişimle dikkat çeken ünlü oyuncunun fiziksel dönüşümü hız kesmeden devam ediyor. Son olarak sosyal medyada ortaya çıkan görüntüsünde oldukça zayıfladığı görülen Sezer, deyim yerindeyse iğne ipliğe döndü. Yüzünün iyice incelmesi ve eski halinden eser bırakmayan görüntüsü kısa sürede dikkat çekerken, ünlü komedyenin son hali sosyal medyada da gündem oldu.

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Türk komedisinin kendine has isimlerinden Şafak Sezer, yıllardır popülaritesinden pek bir şey kaybetmiyor.

Türk komedisinin kendine has isimlerinden Şafak Sezer, yıllardır popülaritesinden pek bir şey kaybetmiyor.

Türk sinemasında adı artık belirli bir komedi tarzıyla özdeşleşen isimlerden biri hiç şüphesiz Şafak Sezer. Kariyerinin ilk yıllarından bu yana kendine has mimikleri, doğaçlamaları ve zaman içerisinde günlük dile bile yerleşen replikleriyle geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu, özellikle 2000'li yıllardan itibaren komedi sinemasının vazgeçilmez yüzlerinden biri haline geldi.

Kutsal Damacana, Kolpaçino, Maskeli Beşler, Alemin Kıralı ve daha birçok yapımla hafızalara kazınan Sezer'in eski filmleri bugün bile sosyal medyada dönüp dolaşıp önümüze çıkıyor. Özellikle Kolpaçino serisinden sahnelerin ve repliklerin sosyal medyada yeniden viral olması, genç kuşağın da Şafak Sezer'i yakından tanımasını sağladı.

Son yıllarda eski ve sevilen serilerini devam ettirmeyi de ihmal etmeyen oyuncu, Kutsal Damacana 5: Zombi ile Fikret karakterine yeniden hayat verirken 2026'nın başında Ketenpere: Dalavere ile seyirci karşısına çıktı.

Ancak Şafak Sezer'in son dönemde gündeme gelmesinin tek sebebi projeleri değil. Ünlü oyuncunun fiziksel görünümündeki değişim de bir süredir dikkat çekiyor.

Ancak Şafak Sezer'in son dönemde gündeme gelmesinin tek sebebi projeleri değil. Ünlü oyuncunun fiziksel görünümündeki değişim de bir süredir dikkat çekiyor.

Önce yüzündeki değişim, ardından verdiği kilolar çok konuşuldu.

Şafak Sezer'in görünümündeki değişiklik aslında yeni başlamadı. Oyuncu son dönemde katıldığı galalarda ve verdiği röportajlarda önce yüzündeki değişimle sosyal medyanın radarına girmişti.

Özellikle 2026'nın başında objektiflerin karşısına geçtiği görüntülerinde yüzünün eskisine kıyasla daha gergin ve farklı görünmesi üzerine estetik ve botoks yaptırdığına yönelik yorumlar peş peşe gelmişti. Sezer'in mimiklerinin değiştiğini düşünenler olduğu gibi, söz konusu görüntünün ışık ve açıdan kaynaklandığını savunanlar da vardı.

Şafak Sezer hakkında 'yağlarını aldırdığı' ve geçirdiği bir işlem sayesinde hızla kilo verdiği yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ünlü oyuncu ise hakkındaki söylentilere her zamanki mizahi üslubuyla karşılık verdi.

Zayıflamasıyla ilgili konuşurken sağlıklı beslenmeye dikkat ettiğini söyleyen Sezer, hakkında ortaya atılan çeşitli yöntem ve operasyon iddialarına da esprili cevaplar vermişti. Yani fiziksel değişimi bir süredir konuşuluyordu fakat son ortaya çıkan görüntüsü, önceki değişimin de ötesine geçti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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