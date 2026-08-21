Bambaşka Birine Döndü: Şafak Sezer'in Verdiği Kilolar Dikkat Çekti!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yıllardır kendine has mizahı, unutulmaz replikleri ve kültleşen komedi filmleriyle hayatımızda olan Şafak Sezer, bu kez yeni bir projesiyle değil son haliyle gündeme geldi. Bir süredir verdiği kilolar ve yüzündeki değişimle dikkat çeken ünlü oyuncunun fiziksel dönüşümü hız kesmeden devam ediyor. Son olarak sosyal medyada ortaya çıkan görüntüsünde oldukça zayıfladığı görülen Sezer, deyim yerindeyse iğne ipliğe döndü. Yüzünün iyice incelmesi ve eski halinden eser bırakmayan görüntüsü kısa sürede dikkat çekerken, ünlü komedyenin son hali sosyal medyada da gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk komedisinin kendine has isimlerinden Şafak Sezer, yıllardır popülaritesinden pek bir şey kaybetmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak Şafak Sezer'in son dönemde gündeme gelmesinin tek sebebi projeleri değil. Ünlü oyuncunun fiziksel görünümündeki değişim de bir süredir dikkat çekiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın