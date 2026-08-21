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Survivor Şampiyonu Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasev'in Düğünlerindeki İlk Dansı Dillere Fena Düştü!

Survivor Şampiyonu Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasev'in Düğünlerindeki İlk Dansı Dillere Fena Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.08.2026 - 13:05
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Uzun süredir birlikte olan Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasev, sonunda nikah masasına oturdu. İstanbul'da gerçekleşen düğünleri daha ilk dakikalarından itibaren birbirinden renkli görüntülere sahne olurken, gecenin en çok konuşulan anı tahmin edebileceğiniz üzere iki dans tutkununun ilk dansı oldu. Nilüfer'in 'Son Arzum' şarkısı eşliğinde hazırladıkları iddialı koreografiyi sergileyen çift, romantik bir düğün dansından çok profesyonel bir sahne şovuna imza attı. Ancak sosyal medyaya düşen görüntüler herkesi aynı ölçüde etkilemedi; çiftin bol figürlü ve kaldırmalı ilk dansı kısa sürede dillere fena düştü. Gelin, Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasev'in ilişkilerinden düğünlerine ve sosyal medyayı ikiye bölen o meşhur ilk danslarına bakalım.

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Survivor'la hayatımıza giren Hilmi Cem İntepe sonunda nikah masasına oturdu!

Survivor'la hayatımıza giren Hilmi Cem İntepe sonunda nikah masasına oturdu!

Hilmi Cem İntepe'yi geniş kitleler ilk olarak Survivor 2013 ile tanıdı desek yanlış olmaz. Atletikliği ve özellikle dans konusundaki yeteneğiyle yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan İntepe, sezonu şampiyon tamamladıktan sonra televizyon dünyasında kendisine bambaşka bir kariyer kurdu.

Çalıkuşu, Bodrum Masalı, Tek Yürek ve Hür gibi birçok yapımda rol alan İntepe, oyunculuk kariyerinin yanında dansla olan bağını da hiç koparmadı. Hatta kendisinin televizyon dünyasına adım atmadan önce profesyonel olarak dansla ilgilendiğini hatırlatalım.

Özel hayatını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hilmi Cem İntepe'nin uzun süredir hayatında ise profesyonel dansçı Pırıl Atasev var. Yıllardır birlikte olan çift, ilişkilerini evliliğe taşımaya karar vermiş; İntepe, 2024 yılında Londra'da Atasev'e evlilik teklifinde bulunmuştu.

Yaklaşık dört yıldır aynı evi paylaşan çift, uzun süredir beklenen nikah için sonunda tarih verdi ve 19 Ağustos 2026'da İstanbul Sarıyer'de düzenlenen düğünle dünyaevine girdi.

Yaklaşık dört yıldır aynı evi paylaşan çift, uzun süredir beklenen nikah için sonunda tarih verdi ve 19 Ağustos 2026'da İstanbul Sarıyer'de düzenlenen düğünle dünyaevine girdi.

Aslında İtalya'da evleneceklerdi, planlar değişince ortaya kalabalık ve bol eğlenceli bir İstanbul düğünü çıktı!

Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasev'in ilk planı İstanbul'da büyük bir düğün yapmak değildi. Çift, basın mensuplarına yaptığı açıklamada İtalya'da oldukça küçük ve sade bir organizasyon düşündüklerini, ancak vize sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle planlarını değiştirmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Hal böyle olunca rota İstanbul'a çevrildi ve iyi ki de çevrilmiş olacak ki çift, dostlarının da katıldığı oldukça hareketli bir geceye imza attı.

Üstelik eğlence daha düğün başlamadan kendisini gösterdi. Damat tıraşı sırasında Hilmi Cem'i yalnız bırakmayan arkadaşları, klasik düğün ritüellerini biraz fazla ciddiye alıp işi adeta oto yıkamaya çevirdi! Arkadaşlarının fırça ve suyla İntepe'yi yıkadığı eğlenceli görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Hilmi Cem İntepe daha sonra Pırıl Atasev'i almak için kırmızı, nostaljik bir otomobille yola çıktı. Atasev ise evden çıkarken klasik gelinlik yerine beyaz takım tercih ederek daha ilk dakikalardan gecenin alışılmış düğünlerden biraz farklı olacağının sinyalini verdi.

Sarıyer'de gerçekleşen düğün, magazin dünyasının tanıdık isimlerini de bir araya getirdi. Çiftin nikah şahitleri arasında Hilmi Cem'in Survivor yıllarından bu yana yakın arkadaşları Murat Ceylan ve Çağan Atakan Arslan yer aldı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise sıra zaten ikisinden de beklenen şeye geldi: dansa!

İki profesyonel dansçı evlenince "ilk dans"ın iki sağa iki sola sallanarak bitmesini beklemiyorduk zaten!

Pırıl Atasev profesyonel bir dansçı ve koreograf, Hilmi Cem İntepe'nin de yıllara dayanan ciddi bir dans geçmişi var. Dolayısıyla ikilinin düğününde gözlerin ilk dansa çevrilmesi kaçınılmazdı. Ama çift belli ki çıtayı beklenenden de biraz yukarı koymaya karar vermiş.

Hilmi Cem ve Pırıl, ilk dansları için Nilüfer'in 'Son Arzum' şarkısını tercih etti. Ancak ortaya klasik bir düğün dansından çok, önceden hazırlanmış profesyonel bir sahne performansı çıktı.

Dönüşler, kaldırmalar ve hızlı geçişlerle hazırlanan koreografide çiftin yıllardır dansla iç içe olmasının avantajı fazlasıyla hissedildi. Pırıl Atasev de hareketleri rahatça gerçekleştirebilmek için gelinliğini dansa uygun hale getirerek gecenin ilerleyen bölümünde daha kısa ve hareket özgürlüğü sağlayan görünümüyle piste çıktı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları çiftin uyumuna ve profesyonelliğine hayran kalıp 'Düğün dansı böyle yapılır' minvalinde yorumlar yaparken, bazıları ise koreografiyi bir düğün için fazla iddialı ve 'gösteri gibi' buldu. Özellikle kaldırma figürleri ve dansın yüksek temposu sosyal medyada bol bol konuşuldu. Kısacası performans beğenenlerle 'Biraz fazla değil mi?' diyenleri karşı karşıya getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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