Survivor Şampiyonu Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasev'in Düğünlerindeki İlk Dansı Dillere Fena Düştü!

Hilmi Cem İntepe'yi geniş kitleler ilk olarak Survivor 2013 ile tanıdı desek yanlış olmaz. Atletikliği ve özellikle dans konusundaki yeteneğiyle yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan İntepe, sezonu şampiyon tamamladıktan sonra televizyon dünyasında kendisine bambaşka bir kariyer kurdu.

Çalıkuşu, Bodrum Masalı, Tek Yürek ve Hür gibi birçok yapımda rol alan İntepe, oyunculuk kariyerinin yanında dansla olan bağını da hiç koparmadı. Hatta kendisinin televizyon dünyasına adım atmadan önce profesyonel olarak dansla ilgilendiğini hatırlatalım.

Özel hayatını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hilmi Cem İntepe'nin uzun süredir hayatında ise profesyonel dansçı Pırıl Atasev var. Yıllardır birlikte olan çift, ilişkilerini evliliğe taşımaya karar vermiş; İntepe, 2024 yılında Londra'da Atasev'e evlilik teklifinde bulunmuştu.