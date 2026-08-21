Survivor Şampiyonu Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasev'in Düğünlerindeki İlk Dansı Dillere Fena Düştü!
Uzun süredir birlikte olan Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasev, sonunda nikah masasına oturdu. İstanbul'da gerçekleşen düğünleri daha ilk dakikalarından itibaren birbirinden renkli görüntülere sahne olurken, gecenin en çok konuşulan anı tahmin edebileceğiniz üzere iki dans tutkununun ilk dansı oldu. Nilüfer'in 'Son Arzum' şarkısı eşliğinde hazırladıkları iddialı koreografiyi sergileyen çift, romantik bir düğün dansından çok profesyonel bir sahne şovuna imza attı. Ancak sosyal medyaya düşen görüntüler herkesi aynı ölçüde etkilemedi; çiftin bol figürlü ve kaldırmalı ilk dansı kısa sürede dillere fena düştü. Gelin, Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasev'in ilişkilerinden düğünlerine ve sosyal medyayı ikiye bölen o meşhur ilk danslarına bakalım.
Survivor'la hayatımıza giren Hilmi Cem İntepe sonunda nikah masasına oturdu!
Yaklaşık dört yıldır aynı evi paylaşan çift, uzun süredir beklenen nikah için sonunda tarih verdi ve 19 Ağustos 2026'da İstanbul Sarıyer'de düzenlenen düğünle dünyaevine girdi.
İki profesyonel dansçı evlenince "ilk dans"ın iki sağa iki sola sallanarak bitmesini beklemiyorduk zaten!
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