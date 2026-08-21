Boşanma Sürecindeki Deniz Baysal'ın Yakın Çevresinden Barış Yurtçu'ya Manidar Göndermeler!

Deniz Baysal ve Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, uzun yıllar magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olarak anıldı. 2016 yılında başlayan ilişkilerini 2018'de nişanla taçlandıran ikili, 6 Eylül 2019'da Çeşme'de nikah masasına oturdu. Böylece yaklaşık üç yıllık birlikteliklerini evliliğe taşıyan çift, yıllar boyunca gerek verdikleri röportajlarda gerek sosyal medya paylaşımlarında birbirlerine duydukları sevgiyi açıkça dile getirdi.

Özellikle Deniz Baysal'ın yoğun dizi temposuna, Barış Yurtçu'nun ise müzik kariyerine rağmen ilişkilerini gözlerden çok da uzak tutmadan sürdürmeleri ikiliyi magazinin 'örnek çiftleri' arasına sokmuştu.

Hatta Baysal, daha birkaç ay önce evliliğiyle ilgili yaptığı açıklamalarda çiftler arasındaki küçük tartışmaların son derece doğal olduğunu söylemiş, 'tatlı tartışmaların' ilişkiye heyecan kattığını anlatmıştı.

Fakat yaklaşık yedi yıldır devam eden evlilikleriyle ilgili Temmuz 2026'da gelen haberler herkesi şaşırttı.