Boşanma Sürecindeki Deniz Baysal'ın Yakın Çevresinden Barış Yurtçu'ya Manidar Göndermeler!
Yedi yıllık evliliklerini bitirme kararı alan Deniz Baysal ve Barış Yurtçu cephesinde sular durulmuyor. Bir dönem magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikiliden Baysal'ın boşanma davası açması herkesi şaşırtmış, ardından Barış Yurtçu'nun boşanmak istemediği iddiaları gündeme gelmişti. Çift yaşananlarla ilgili sessizliğini korurken bu kez devreye Deniz Baysal'ın yakın çevresi girdi. Baysal'ın ablası ve arkadaşlarının peş peşe yaptığı 'cringe' ve 'Biraz gururlu ol' paylaşımları, sosyal medyada doğrudan Barış Yurtçu'ya gönderme olarak yorumlandı. İsim verilmediği için kesin konuşmak mümkün değil elbette ama paylaşımların zamanlaması kafaları bir hayli karıştırdı.
Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biriyken işler kısa sürede tersine döndü.
Deniz Baysal boşanma davası açtı, Barış Yurtçu'nun boşanmak istemediği öne sürüldü.
Deniz Baysal'ın ablası ve arkadaşlarının paylaşımları Barış Yurtçu'ya gönderme olarak yorumlandı!
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