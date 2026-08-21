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Boşanma Sürecindeki Deniz Baysal'ın Yakın Çevresinden Barış Yurtçu'ya Manidar Göndermeler!

Boşanma Sürecindeki Deniz Baysal'ın Yakın Çevresinden Barış Yurtçu'ya Manidar Göndermeler!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.08.2026 - 12:13
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Yedi yıllık evliliklerini bitirme kararı alan Deniz Baysal ve Barış Yurtçu cephesinde sular durulmuyor. Bir dönem magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikiliden Baysal'ın boşanma davası açması herkesi şaşırtmış, ardından Barış Yurtçu'nun boşanmak istemediği iddiaları gündeme gelmişti. Çift yaşananlarla ilgili sessizliğini korurken bu kez devreye Deniz Baysal'ın yakın çevresi girdi. Baysal'ın ablası ve arkadaşlarının peş peşe yaptığı 'cringe' ve 'Biraz gururlu ol' paylaşımları, sosyal medyada doğrudan Barış Yurtçu'ya gönderme olarak yorumlandı. İsim verilmediği için kesin konuşmak mümkün değil elbette ama paylaşımların zamanlaması kafaları bir hayli karıştırdı.

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Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biriyken işler kısa sürede tersine döndü.

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biriyken işler kısa sürede tersine döndü.

Deniz Baysal ve Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, uzun yıllar magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olarak anıldı. 2016 yılında başlayan ilişkilerini 2018'de nişanla taçlandıran ikili, 6 Eylül 2019'da Çeşme'de nikah masasına oturdu. Böylece yaklaşık üç yıllık birlikteliklerini evliliğe taşıyan çift, yıllar boyunca gerek verdikleri röportajlarda gerek sosyal medya paylaşımlarında birbirlerine duydukları sevgiyi açıkça dile getirdi.

Özellikle Deniz Baysal'ın yoğun dizi temposuna, Barış Yurtçu'nun ise müzik kariyerine rağmen ilişkilerini gözlerden çok da uzak tutmadan sürdürmeleri ikiliyi magazinin 'örnek çiftleri' arasına sokmuştu.

Hatta Baysal, daha birkaç ay önce evliliğiyle ilgili yaptığı açıklamalarda çiftler arasındaki küçük tartışmaların son derece doğal olduğunu söylemiş, 'tatlı tartışmaların' ilişkiye heyecan kattığını anlatmıştı.

Fakat yaklaşık yedi yıldır devam eden evlilikleriyle ilgili Temmuz 2026'da gelen haberler herkesi şaşırttı.

Deniz Baysal boşanma davası açtı, Barış Yurtçu'nun boşanmak istemediği öne sürüldü.

Deniz Baysal boşanma davası açtı, Barış Yurtçu'nun boşanmak istemediği öne sürüldü.

Temmuz ayının başında ortaya çıkan haberlere göre Deniz Baysal, Barış Yurtçu ile evliliğini sonlandırmak için İstanbul Adliyesi'ne başvurdu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere dayandırılan haberlerde, Baysal'ın 'fikir ayrılıkları ve ilgisizlik' gerekçesiyle boşanma davası açtığı ve çiftin evlerini ayırdığı belirtildi. Baysal'ın bu süreçte İzmir'deki ailesinin yanına gittiği de aktarıldı.

Fakat süreç beklendiği kadar kolay ilerlemedi.

İddialara göre Deniz Baysal evliliğini anlaşmalı olarak noktalamak isterken Barış Yurtçu boşanmak istemedi. Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması üzerine sürecin çekişmeli boşanma davasına dönüştüğü, Baysal'ın aynı zamanda konuyla ilgili çıkabilecek spekülasyonların önüne geçebilmek adına gizlilik kararı aldırdığı öne sürüldü.

kiliden boşanmanın nedenleriyle ilgili kapsamlı bir açıklama gelmemesi ise doğal olarak ortaya birbirinden farklı iddiaların atılmasına neden oldu. Deniz Baysal da tüm bu süreçte sessizliğini korumayı tercih etti. Yeni sezon öncesinde Taşacak Bu Deniz'deki rol arkadaşları Naz Çağla Irmak, Burcu Cavrar ve Batuhan Bayar'la kampa giden oyuncu, özel hayatındaki gelişmelere dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Üstelik ikilinin birbirlerini sosyal medyada takip etmeye ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını hesaplarında tutmaya devam etmeleri de kafaları iyice karıştırdı.

Derken sessizliğin ortasında bu kez Deniz Baysal'ın yakın çevresinden gelen paylaşımlar dikkat çekti.

Deniz Baysal'ın ablası ve arkadaşlarının paylaşımları Barış Yurtçu'ya gönderme olarak yorumlandı!

Deniz Baysal'ın ablası ve arkadaşlarının paylaşımları Barış Yurtçu'ya gönderme olarak yorumlandı!

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu cephesinden doğrudan bir açıklama gelmezken sosyal medyada dolaşıma giren bazı Instagram hikayeleri, boşanma sürecinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Deniz Baysal'ın ablası ve oyuncunun yakın çevresindeki bazı isimlerin peş peşe yaptığı paylaşımlarda aynı kelimenin öne çıkması gözlerden kaçmadı: 'Cringe.'

Paylaşımlardan bazılarında siyah zemin üzerinde büyük harflerle 'cringe' ifadesine yer verilirken kelimenin hemen altında 'başkası adına utanmak' açıklamasının bulunması dikkat çekti. Bir başka paylaşımda ise 'Biraz gururlu ol...? Ama neyine...!!!' ifadeleri kullanıldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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