Yakın Çekim Görüntüleri Gündem Olmuştu: Sibel Can'dan Dikkat Çeken Karar!

Türk müziğinde onlarca yıldır zirvede kalmayı başaran isimleri saymaya kalksak, Sibel Can'ı listenin en üst sıralarına yazmamak mümkün değil. Kariyerine dansçı olarak başlayan, ardından güçlü sesi ve kendine has yorumuyla müzik dünyasının en büyük yıldızlarından birine dönüşen Can, 35 yılı aşkın süredir popülaritesinden neredeyse hiçbir şey kaybetmedi.

'Padişah', 'Kanasın', 'Berivan', 'Kime Ne' ve daha nice şarkısıyla birkaç neslin hafızasında ayrı ayrı yer edinen Sibel Can, işin ilginç tarafı, yalnızca nostaljiyle ayakta kalan isimlerden de değil. Yıllar içinde müzik dünyasının değişen dinamiklerine ayak uydurmayı başardı; televizyon programlarından büyük konserlere, yeni şarkılardan genç isimlerle yaptığı iş birliklerine kadar sürekli gündemde kalmanın bir yolunu buldu.

Son dönemde bunun en dikkat çeken örneklerinden biri de Eypio ile yaptığı çalışmalar oldu. İkilinin 'Diken mi Gül mü'nün ardından Temmuz 2026'da yayınladığı 'Kıyamam' düeti de Sibel Can'ın farklı kuşaklara ulaşmaya devam ettiğini gösterdi.

Bir yandan yoğun konser maratonunu sürdüren ünlü sanatçı, diğer yandan sahne kostümleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminin de vazgeçilmezlerinden. Kısacası Sibel Can için yıllardır değişmeyen bir gerçek var: Yeni bir şarkı çıkarmasa bile konuşuluyor, sahneye çıktığında ise mutlaka gündem olmayı başarıyor.