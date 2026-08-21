Yakın Çekim Görüntüleri Gündem Olmuştu: Sibel Can'dan Dikkat Çeken Karar!
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Sibel Can son günlerde şarkılarından çok sahneden yayılan görüntüleriyle gündemde. Ünlü sanatçının yakın çekim videolarındaki son hali sosyal medyada uzun uzun konuşulmuş, aldığı kilolar kadar tercih ettiği kostümler de yorumların hedefi olmuştu. Görünen o ki telefon kameralarıyla çekilen ve kısa sürede sosyal medyaya yayılan bu görüntüler Sibel Can cephesinde de karşılık buldu. Müge Dağıstanlı'nın aktardığı iddiaya göre Can, yakın çekimlerin önüne geçebilmek için sahnedeki düzenini değiştirme kararı aldı.
Kaynak: Müge Dağıstanlı
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Yıllar geçiyor ama Sibel Can'ın yıldızı bir türlü sönmüyor!
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Fakat son dönemde sahne görüntüleri bambaşka bir nedenle konuşulmaya başladı.
Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre Sibel Can sahnede yeni bir karar aldı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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