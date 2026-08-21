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Yakın Çekim Görüntüleri Gündem Olmuştu: Sibel Can'dan Dikkat Çeken Karar!

Yakın Çekim Görüntüleri Gündem Olmuştu: Sibel Can'dan Dikkat Çeken Karar!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.08.2026 - 10:41
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Sibel Can son günlerde şarkılarından çok sahneden yayılan görüntüleriyle gündemde. Ünlü sanatçının yakın çekim videolarındaki son hali sosyal medyada uzun uzun konuşulmuş, aldığı kilolar kadar tercih ettiği kostümler de yorumların hedefi olmuştu. Görünen o ki telefon kameralarıyla çekilen ve kısa sürede sosyal medyaya yayılan bu görüntüler Sibel Can cephesinde de karşılık buldu. Müge Dağıstanlı'nın aktardığı iddiaya göre Can, yakın çekimlerin önüne geçebilmek için sahnedeki düzenini değiştirme kararı aldı.

Kaynak: Müge Dağıstanlı

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Yıllar geçiyor ama Sibel Can'ın yıldızı bir türlü sönmüyor!

Yıllar geçiyor ama Sibel Can'ın yıldızı bir türlü sönmüyor!

Türk müziğinde onlarca yıldır zirvede kalmayı başaran isimleri saymaya kalksak, Sibel Can'ı listenin en üst sıralarına yazmamak mümkün değil. Kariyerine dansçı olarak başlayan, ardından güçlü sesi ve kendine has yorumuyla müzik dünyasının en büyük yıldızlarından birine dönüşen Can, 35 yılı aşkın süredir popülaritesinden neredeyse hiçbir şey kaybetmedi.

'Padişah', 'Kanasın', 'Berivan', 'Kime Ne' ve daha nice şarkısıyla birkaç neslin hafızasında ayrı ayrı yer edinen Sibel Can, işin ilginç tarafı, yalnızca nostaljiyle ayakta kalan isimlerden de değil. Yıllar içinde müzik dünyasının değişen dinamiklerine ayak uydurmayı başardı; televizyon programlarından büyük konserlere, yeni şarkılardan genç isimlerle yaptığı iş birliklerine kadar sürekli gündemde kalmanın bir yolunu buldu.

Son dönemde bunun en dikkat çeken örneklerinden biri de Eypio ile yaptığı çalışmalar oldu. İkilinin 'Diken mi Gül mü'nün ardından Temmuz 2026'da yayınladığı 'Kıyamam' düeti de Sibel Can'ın farklı kuşaklara ulaşmaya devam ettiğini gösterdi.

Bir yandan yoğun konser maratonunu sürdüren ünlü sanatçı, diğer yandan sahne kostümleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminin de vazgeçilmezlerinden. Kısacası Sibel Can için yıllardır değişmeyen bir gerçek var: Yeni bir şarkı çıkarmasa bile konuşuluyor, sahneye çıktığında ise mutlaka gündem olmayı başarıyor.

Fakat son dönemde sahne görüntüleri bambaşka bir nedenle konuşulmaya başladı.

Fakat son dönemde sahne görüntüleri bambaşka bir nedenle konuşulmaya başladı.

Sibel Can'ın yıllar içerisinde kilo alıp verdiği dönemlere birçok kez şahit olduk. Hatta sanatçının fiziksel değişimi, kariyeri boyunca magazin basınının en sık gündeme getirdiği konulardan biri oldu. Son haftalarda ise bu döngü bir kez daha başladı.

Yoğun yaz turnesini sürdüren 56 yaşındaki sanatçının özellikle Antalya Belek'teki konserinden yayılan yakın çekim görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Bir süre önceki görüntülerine kıyasla kilo aldığı yorumları yapılan Can'ın sahnede tercih ettiği vücudu saran kostümler de tartışmanın bir parçası haline geldi.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı sanatçının belirgin şekilde kilo aldığını savunurken, bir kısmı ise meselenin tamamen kostüm, ışık ve telefon kameralarının yakaladığı açılarla ilgili olduğunu öne sürdü. 

Özellikle profesyonel çekimlerle sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları ile seyircilerin telefonlarından kaydedilen görüntüler arasındaki fark da yorumların iyice büyümesine neden oldu.

Elbette Sibel Can'ı savunanların sayısı da az değildi. Sanatçının kariyeri boyunca farklı kilolarda sahneye çıktığını hatırlatan hayranları, yıllardır değişmeyen güçlü sesi ve sahne performansı dururken fiziksel görünümünün bu kadar merkeze alınmasına tepki gösterdi.

Ancak görünen o ki son dönemde art arda yayılan yakın çekim görüntüler yalnızca sosyal medyanın değil, Sibel Can'ın da dikkatini çekmiş olabilir.

Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre Sibel Can sahnede yeni bir karar aldı!

Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre Sibel Can sahnede yeni bir karar aldı!

Magazin gazetecisi Müge Dağıstanlı'nın aktardığı iddiaya göre, son konserlerinden yayılan yakın çekim görüntülerden rahatsız olan Sibel Can, bundan sonraki sahne performanslarında farklı bir düzen uygulamaya hazırlanıyor.

Dağıstanlı'nın haberine göre Can'ın, konser sırasında ön sıralardaki seyircilerin telefonlarıyla çok yakından görüntü almasını zorlaştırmak istediği öne sürüldü. Sanatçının bundan böyle sahneye çıktığında ön taraftaki seyircileri kısa süre selamladıktan sonra sahnenin daha gerisinde konumlanacağı ve performansının büyük bölümünü burada sürdüreceği iddia edildi.

Böylece seyircilerin cep telefonlarıyla yakın mesafeden görüntü almasının ve özellikle sosyal medyada hızla yayılan yakın plan videoların önüne geçilmesinin amaçlandığı ileri sürüldü.

Dağıstanlı'nın aktardığı iddialar bununla da sınırlı değil. Haberde, Sibel Can'ın kilo eleştirileriyle ilgili yakın çevresine 'Ben şişman değilim, doğuştan ödemliyim' dediği de öne sürüldü. Ayrıca sanatçının sosyal medya hesaplarında profesyonel ekibi tarafından çekilen fotoğrafları kullanmayı tercih ettiği iddia edildi.

Son dönemde pek çok ünlünün başvurduğu cerrahi yöntemlere rağmen Sibel Can'ın bu seçeneklere mesafeli durduğu da haberde yer alan iddialar arasında. Bunun arkasında ise sanatçının tıbbi müdahalelere ilişkin kişisel ve ailesinden gelen bazı endişelerinin bulunduğu ileri sürülüyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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