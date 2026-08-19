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Yıllara Meydan Okuyor: İsmail YK'nın Neredeyse Hiç Değişmeyen Son Hali Dikkat Çekti!

Yıllara Meydan Okuyor: İsmail YK'nın Neredeyse Hiç Değişmeyen Son Hali Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.08.2026 - 13:33
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2000'li yıllarda büyüyenlerin hafızasında ayrı bir yeri olan İsmail YK, kendine has tarzı ve dillere dolanan şarkılarıyla bir dönemin tartışmasız popüler kültür ikonlarından biriydi. 'Şappur Şuppur'dan 'Bombabomba.com'a, 'Allah Belanı Versin'den 'Bas Gaza'ya uzanan hitleri bugün bile ilk notalarıyla tanınıyor. Aradan 20 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen müzikten kopmayan İsmail YK, bu kez şarkılarıyla değil Mısır tatilinden yaptığı paylaşımlarla karşımıza çıktı. Giza Piramitleri'ni ziyaret eden 48 yaşındaki şarkıcının çöl pozları ve yıllardır neredeyse hiç değişmeyen görüntüsü dikkat çekti.

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İsmail YK denince 2000'lerin kapısını sonuna kadar açıyoruz! Kendine has tarzıyla bir döneme resmen damgasını vurmuştu.

İsmail YK denince 2000'lerin kapısını sonuna kadar açıyoruz! Kendine has tarzıyla bir döneme resmen damgasını vurmuştu.

Henüz çocuk yaşlarda enstrüman çalmaya başlayan İsmail YK, kardeşleriyle birlikte Yurtseven Kardeşler grubunda müzik yaptı. Özellikle Almanya'da yaşayan Türkler arasında tanınan grup sayesinde sahne deneyimini oldukça erken yaşlarda kazandı.

Fakat İsmail YK'yı Türkiye'nin tamamının tanıması 2004 yılında solo kariyerine adım atmasıyla gerçekleşti.

İlk solo albümü 'Şappur Şuppur' yayımlandığı anda ortalık epey karıştı. Albüme adını veren şarkının yanı sıra 'Nerdesin' ve 'Üfle' gibi parçalar dönemin en çok dinlenen şarkıları arasına girerken İsmail YK'nın alışılmışın dışındaki tarzı da onu rakiplerinden ayırdı.

Uzun saçları, iddialı kostümleri, kendine özgü dansları ve o dönem için oldukça sıra dışı sayılabilecek klipleriyle İsmail YK'nın nasıl göründüğü de en az şarkıları kadar konuşuluyordu.

Aradan 20 yılı aşkın zaman geçti ama İsmail YK ne müziği bıraktı ne de kendisiyle özdeşleşen imajından vazgeçti.

Aradan 20 yılı aşkın zaman geçti ama İsmail YK ne müziği bıraktı ne de kendisiyle özdeşleşen imajından vazgeçti.

2000'lerin sonlarına doğru hemen her müzik kanalında kliplerini gördüğümüz İsmail YK, yıllar içerisinde eski medya görünürlüğünden uzaklaşsa da müzik kariyerini hiç bırakmadı.

Kendi şarkılarını üretmeye devam eden YK, çalışmalarını Musicom Prodüksiyon çatısı altında sürdürürken konserlerine de ara vermedi. 2026 yılında da yeni şarkılar yayımlayan sanatçı, özellikle yaz aylarında farklı şehirlerde verdiği konserlerle dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

Fakat İsmail YK'nın yıllar sonra yeniden sosyal medyanın gündemine geldiği anlarda genellikle aynı yorum öne çıkıyor: Bu adam neden hiç değişmiyor?

48 yaşındaki şarkıcının 2000'li yıllardaki görüntüsüyle bugünkü hali arasında şaşırtıcı derecede az fark bulunması uzun zamandır takipçilerinin de dikkatini çekiyor. Kendisiyle özdeşleşen uzun saçlarını ve fit görüntüsünü büyük ölçüde koruyan İsmail YK, adeta 2006'dan bugüne ışınlanmış gibi.

Hal böyle olunca yaptığı son tatil paylaşımında da gözler yalnızca bulunduğu yere değil, kendisine çevrildi.

Yoğun konser ve müzik temposuna kısa bir mola veren İsmail YK'nın son durağı Mısır oldu.

Ailesiyle birlikte Mısır'a giden ünlü şarkıcı, ülkenin en ikonik noktalarından Giza Piramitleri'ni de ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Çölün ortasında piramitleri arkasına alan YK, gezisinden çekilen kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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