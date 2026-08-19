Yıllara Meydan Okuyor: İsmail YK'nın Neredeyse Hiç Değişmeyen Son Hali Dikkat Çekti!
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2000'li yıllarda büyüyenlerin hafızasında ayrı bir yeri olan İsmail YK, kendine has tarzı ve dillere dolanan şarkılarıyla bir dönemin tartışmasız popüler kültür ikonlarından biriydi. 'Şappur Şuppur'dan 'Bombabomba.com'a, 'Allah Belanı Versin'den 'Bas Gaza'ya uzanan hitleri bugün bile ilk notalarıyla tanınıyor. Aradan 20 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen müzikten kopmayan İsmail YK, bu kez şarkılarıyla değil Mısır tatilinden yaptığı paylaşımlarla karşımıza çıktı. Giza Piramitleri'ni ziyaret eden 48 yaşındaki şarkıcının çöl pozları ve yıllardır neredeyse hiç değişmeyen görüntüsü dikkat çekti.
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İsmail YK denince 2000'lerin kapısını sonuna kadar açıyoruz! Kendine has tarzıyla bir döneme resmen damgasını vurmuştu.
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Aradan 20 yılı aşkın zaman geçti ama İsmail YK ne müziği bıraktı ne de kendisiyle özdeşleşen imajından vazgeçti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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