Yıllara Meydan Okuyor: İsmail YK'nın Neredeyse Hiç Değişmeyen Son Hali Dikkat Çekti!

Henüz çocuk yaşlarda enstrüman çalmaya başlayan İsmail YK, kardeşleriyle birlikte Yurtseven Kardeşler grubunda müzik yaptı. Özellikle Almanya'da yaşayan Türkler arasında tanınan grup sayesinde sahne deneyimini oldukça erken yaşlarda kazandı.

Fakat İsmail YK'yı Türkiye'nin tamamının tanıması 2004 yılında solo kariyerine adım atmasıyla gerçekleşti.

İlk solo albümü 'Şappur Şuppur' yayımlandığı anda ortalık epey karıştı. Albüme adını veren şarkının yanı sıra 'Nerdesin' ve 'Üfle' gibi parçalar dönemin en çok dinlenen şarkıları arasına girerken İsmail YK'nın alışılmışın dışındaki tarzı da onu rakiplerinden ayırdı.

Uzun saçları, iddialı kostümleri, kendine özgü dansları ve o dönem için oldukça sıra dışı sayılabilecek klipleriyle İsmail YK'nın nasıl göründüğü de en az şarkıları kadar konuşuluyordu.